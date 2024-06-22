Erhürman uyardı... Bu filmi "Orams", "Hurma" vb. davalarda gördük!

"Kısa bir süre önce inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı ile ilgili başlatılan yargısal işlemlerin yeni muhatabı, burada taşınmaz mal edinen bir Alman yurttaşı."

İşte açıklama;

Daha önce defalarca söyledik. Biz bu filmi daha önce "Orams", "Hurma" vb. davalarda görmüştük.

Kısa bir süre önce inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı ile ilgili başlatılan yargısal işlemlerin yeni muhatabı, burada taşınmaz mal edinen bir Alman yurttaşı.

Belli ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yine "emsal davalar" yaratarak, hukuku ve mülkiyet sorununu siyasi amaçlara yönelik araçlara dönüştürme kararı verdi.

Zamanında uyardığımızda, "bu işler içeride de, dışarıda da başımıza iş açacak, inşaat sektörünün sürdürülebilirliği de olumsuz etkilenecek" dediğimizde, "yürüyün da gorkmayın" denilmişti.

Keşke bizim sesimizin duyulmasının engellenmesi sorunu halletse! Halletmeyecek! Geç kalınmış olsa da, bu konunun ciddiyetle ele alınması ve çalışılması gerekiyor. Ama her şeyden önce zamanında uyarılarımıza kulak tıkayanların hiç olmazsa bu noktadan sonra işin ciddiyetinin farkına varması lazım!