  • BIST 10771.36
  • Altın 2449.214
  • Dolar 32.8194
  • Euro 35.0403
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Erhürman uyardı... Bu filmi "Orams", "Hurma" vb. davalarda gördük!

» »
"Kısa bir süre önce inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı ile ilgili başlatılan yargısal işlemlerin yeni muhatabı, burada taşınmaz mal edinen bir Alman yurttaşı."
Erhürman uyardı... Bu filmi "Orams", "Hurma" vb. davalarda gördük!

İşte açıklama;

Daha önce defalarca söyledik. Biz bu filmi daha önce "Orams", "Hurma" vb. davalarda görmüştük.

Kısa bir süre önce inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı ile ilgili başlatılan yargısal işlemlerin yeni muhatabı, burada taşınmaz mal edinen bir Alman yurttaşı.

Belli ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yine "emsal davalar" yaratarak, hukuku ve mülkiyet sorununu siyasi amaçlara yönelik araçlara dönüştürme kararı verdi.

Zamanında uyardığımızda, "bu işler içeride de, dışarıda da başımıza iş açacak, inşaat sektörünün sürdürülebilirliği de olumsuz etkilenecek" dediğimizde, "yürüyün da gorkmayın" denilmişti.

Keşke bizim sesimizin duyulmasının engellenmesi sorunu halletse! Halletmeyecek! Geç kalınmış olsa da, bu konunun ciddiyetle ele alınması ve çalışılması gerekiyor. Ama her şeyden önce zamanında uyarılarımıza kulak tıkayanların hiç olmazsa bu noktadan sonra işin ciddiyetinin farkına varması lazım!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Hukuk Komitesi iki tasarı, bir karar önerisini görüştü21 Haziran 2024 Cuma 16:22
  • Bankalar Birliği’nden uyarı…21 Haziran 2024 Cuma 15:58
  • 8 kaçak cezaevinde bekleyecek21 Haziran 2024 Cuma 15:56
  • Siyasi partiler hemfikir: Topumda ırkçılık arttı!21 Haziran 2024 Cuma 15:16
  • Cumhurbaşkanlığı'nda Kıbrıs konulu istişare toplantısı yapıldı21 Haziran 2024 Cuma 15:15
  • Yer yer sağanak yağmur bekleniyor21 Haziran 2024 Cuma 15:14
  • KSTU soruşturması: Serdal Gündüz ve Berk Özbek'in duruşması 24 Haziran'da devam edecek21 Haziran 2024 Cuma 14:54
  • KOOP-SÜT 2008’de, yalnızca bir dönemde “2 milyon TL’nin üzerinde” izaz ikram yemiş!21 Haziran 2024 Cuma 14:51
  • Sarhoş kafayla bıçak çekince Cezaevi'ne gönderildi!21 Haziran 2024 Cuma 14:50
  • O anne yine yargı karşısında.... Doktor raporları bekleniyor...21 Haziran 2024 Cuma 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti