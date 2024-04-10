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Esentepe'de trafik kazası

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Esentepe'de trafik kazası
Esentepe'de trafik kazası

10.04.2024 tarihinde, saat 03:40 sıralarında,  Esentepe' de Atatürk Caddesi üzerinde, Bahattin KARAL (E-49),  99 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GZ 430 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında bulunan bordür taşlarına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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