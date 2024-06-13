Eski eşinin kapısına dayandı, ölümle tehdit etti!

Polis memuru Zalihe Karagil mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 12 Haziran 2024 tarihinde saat 18.30 raddelerinde herhangi bir gerekçesi olmaksızın, Lefkoşa'da sakin eski eşi R.C.’nin ikametgahına giderek, giriş kapısına tekme atmak suretiyle uygunsuz tavr-ı harekette bulunduktan sonra, apartmandan çıkıp, apartmanın önünde sokak içerisinde yüksek sesle bağırıp çağırarak "O……seni öldüreceğim." demek suretiyle şiddet kullanma tehdidi ve ithale-i lisanda bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, şikayet üzerine zanlının aynı Güzelyurt'ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlıya yasal ihtar tahtında suçu izah edildiğinde, ‘İkisini de öldüreceğim bu namus meselesidir, bugün değilse yarın, yarın değilse içerden çıktığımda öldüreceğim’ dediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle kaldığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 400 biner TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.