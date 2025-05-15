Eurovision 2025: Final ne zaman, hangi ülkeler yarışacak?

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 69'uncu finali, 17 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakobshalle Arena'da düzenlenecek. Yarışmanın ilk yarı finalini 13 Mayıs'ta yapılırken ikinci yarı finali de 15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

İsviçre, 2024 yılında Nemo'nun The Code adlı şarkısıyla birincilik kazanmasının ardından ev sahibi ülke olma hakkı kazandı.

Eurovision 2025'le ilgili öne çıkanları derledik:

Yarışma ne zaman ve nereden izlenebilir?

Birinci Yarı Final : 13 Mayıs Salı, saat 21.00 (TSİ)

: 13 Mayıs Salı, saat 21.00 (TSİ) İkinci Yarı Final : 15 Mayıs Perşembe, saat 21.00 (TSİ)

: 15 Mayıs Perşembe, saat 21.00 (TSİ) Büyük Final: 17 Mayıs Cumartesi, saat 21.00 (TSİ) Yarışma Türkiye'den ''Eurovision Song Contest'' adlı resmi Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Yarışmanın Birleşik Krallık'taki yayıncısı ise BBC. Yarı finallerde her biri 15-16 ülkeden oluşan katılımcılar yarışıyor. Her geceden 10 ülke finale yükselecek. Toplamda 26 ülke, 17 Mayıs'taki büyük finalde yarışacak.

Avrupa Yayın Birliği'ne en yüksek katkıyı yapan "Big Five" ülkeleri Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık her yıl olduğu gibi yarışma finaline doğrudan katılıyor.

İsviçre de ev sahipliği nedeniyle finalde sahne alıyor.

Türkiye yarışmaya son kez 2012 yılında Can Bonobo ile katılmıştı. 2003 yılında Riga'da yapılan yarışmada ise Sertab Erener ile birinciliği elde etmişti.

10 ülke finale yükseldi

13 Mayıs Salı akşamı yapılan ilk yarı finalde 15 ülke sahne aldı.

10 ülke büyük finale kalmayı başardı:

Norveç : Kyle Alessandro – Lighter

: Kyle Alessandro – Lighter Arnavutluk : Shkodra Elektronike – Zjerm

: Shkodra Elektronike – Zjerm İsveç : KAJ – Bara Bada Bastu

: KAJ – Bara Bada Bastu İzlanda : VÆB – RÓA

: VÆB – RÓA Hollanda : Claude – C'est La Vie

: Claude – C'est La Vie Polonya : Justyna Steczkowska – GAJA

: Justyna Steczkowska – GAJA San Marino : Gabry Ponte – Tutta L'Italia

: Gabry Ponte – Tutta L'Italia Estonya : Tommy Cash – Espresso Macchiato

: Tommy Cash – Espresso Macchiato Portekiz : NAPA – Deslocado

: NAPA – Deslocado Ukrayna: Ziferblat – Bird of Pray

Finale doğrudan katılan İtalya, İspanya ve İsviçre de bu yarı finalde performanslarını sergiledi.

Azerbaycan, Belçika, Kıbrıs, Hırvatistan ve Slovenya yarışmaya veda eden ülkeler oldu.

En büyük sürpriz, favoriler arasında gösterilen Belçikalı Red Sebastian'ın elenmesi oldu.

Strobe Lights adlı parçayla yarışan sanatçı, doğum günü olan 13 Mayıs'ta finale kalamayarak hayal kırıklığı yaşadı.

İkinci yarı finalde kimler sahne alacak?

İkinci yarı finalde sahne alacak ülkeler şöyle:

Avustralya : Go-Jo – Milkshake Man

: Go-Jo – Milkshake Man Karadağ : Nina Žižić – Dobrodošli

: Nina Žižić – Dobrodošli İrlanda : EMMY – Laika Party

: EMMY – Laika Party Letonya : Tautumeitas – Bur Man Laimi

: Tautumeitas – Bur Man Laimi Ermenistan : PARG – SURVIVOR

: PARG – SURVIVOR Avusturya : JJ – Wasted Love

: JJ – Wasted Love Yunanistan : Klavdia – Asteromáta

: Klavdia – Asteromáta Litvanya : Katarsis – Tavo Akys

: Katarsis – Tavo Akys Malta : Miriana Conte – SERVING

: Miriana Conte – SERVING Gürcistan : Mariam Shengelia – Freedom

: Mariam Shengelia – Freedom Danimarka : Sissal – Hallucination

: Sissal – Hallucination Çekya : ADONXS – Kiss Kiss Goodbye

: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye Lüksemburg : Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son İsrail : Yuval Raphael – New Day Will Rise

: Yuval Raphael – New Day Will Rise Sırbistan : Princ – Mila

: Princ – Mila Finlandiya: Erika Vikman – ICH KOMME

Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık ikinci yarı finalde kısa tanıtım performansları yapacak ve oy kullanacak ülkeler.

Céline Dion'dan duygusal mesaj

1988 yılında İsviçre adına Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan dünyaca ünlü yıldız Céline Dion, bu yıl Basel'de düzenlenen yarışmanın birinci yarı finalinde kameraların karşısına geçti.

Yarışmanın ev sahibi ülke olması nedeniyle Dion'un sahneye çıkabileceği söylentileri dolaşırken, sanatçı gönderdiği video mesajında bu ihtimali şimdilik rafa kaldırdı.