  • BIST 110.477
  • Altın 275,921
  • Dolar 5,8011
  • Euro 6,4759
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Evde çamaşır kurutmak, akciğer hastalığı nedeni

» »
Evde çamaşır kurutmak, akciğer hastalığı nedeni
Evde çamaşır kurutmak, akciğer hastalığı nedeni

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Nihal Başay, evde kurutulan çamaşırın içerideki nemi yüzde 30 artırdığını söyledi. Başay, "Odadaki nemin artması da astım ve kronik akciğer hastalarını etkiler. Nemin gelişmesiyle birlikte 'küf' denilen mantarlar ortaya çıkar. Bunların yaydığı sporlar ise, başta enfeksiyona ve akciğer hastalıklarına neden olur" dedi.

Havaların soğuması ve son yıllarda artan site hayatının getirdiği bazı kurallar nedeniyle çamaşırlar da evlerinde kurutulmaya başlandı. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Nihal Başay, kış aylarında kalorifer üzerinde ya da evin içinde çamaşır kurutmanın, solunum yolları hastalıklarına neden olabileceğini söyleyerek, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

'KÜFLER, AKCİĞERDE İLTİHABA NEDEN OLUYOR'

Başay, çamaşırı evin içinde kurutmanın, içerideki nemi yüzde 30 arttırdığı kaydederek şöyle konuştu:

"Odadaki nemin artması da astım ve kronik akciğer hastalarını etkiler. Çamaşırlar odada kurutulduğu zaman aşırı derecede nem gelişiyor. Nemin gelişmesiyle birlikte 'küf' denilen mantarlar ortaya çıkar. Bunların yaydığı sporlar ise, başta enfeksiyona ve akciğer hastalıklarına neden olur. Hastanın var olan akciğer hastalığını kötü anlamda etkiler. Akciğer hastalığı olmasa bile küfün ortamda bulunması enfeksiyonlara zemin hazırlar, kişinin bağışıklık sistemini düşürür. Bu da yine enfeksiyonlara ve diğer hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Küfün aşırı ortamda bulunması ağır pnömonilere (akciğerin iltihabı) neden olan 'aspergillus' denilen bir mantarın oluşmasına yol açar. Bu mantar da akciğerlerde pnömoni oluşmasına neden olabilir. 'Aspergillus' küften oluşan bir tür mantar hastalığıdır. Akciğerde ağır zatürrelere neden olabilir. Bu da hastanede yatarak, tedavi gerektirebilecek derecede sıkıntı yaratabilir."

'AZ KULLANILAN ODADA KURUTULMALI'

Dr. Başay, kış aylarında kimsenin çamaşırını dışarıya asmak istemediğini söyleyerek, şu anki teknolojide kurutma makineleri ya da çok yüksek devirlerde kurutan çamaşır makinelerinin mevcut olduğunu kaydetti. Bu yöntemleri uygulamanın dışında mutlaka çamaşırı dışarı ya da pencere pervazlarına asmanın önerilen yöntemler arasında olduğunu vurgulayan Dr. Başay, "Kişi eğer çamaşırı evin içerisine asacaksa, yattığı odada bulunmaması gerekiyor. Çünkü küf duvarlara yapışıyor ve sağlığımıza zarar verdiği gibi zamanla eve de zarar veriyor. Duvarlarda renk değişimine ve kötü kokuya da neden olabiliyor. Çamaşırları illa evde kurutacaksak, mümkün olduğu kadar az kullanılan odada kapıyı kapalı vaziyette çamaşırları kurutmak ve daha sonra odayı havalandırmak iyi bir yöntem olabilir" dedi.

'KOKULU DETERJAN KULLANILMAMALIDIR'

Özellikle astım ve kronik bronşit hastalarının, kokulu deterjanları kullanmamaları yönünde uyarıda bulunan Dr. Başay, "Yaydıkları keskin koku nedeniyle hastalara zarar veriyor. Mümkünse kokusuz deterjan kullanmak ve çamaşırları çok iyi durulamak başka bir yöntemdir. Bu tür hastalara ortaya çıkacak öksürük, ateş, nefes darlığı, solunum sıkıntısı ve hırıltılı solunum gibi şikâyetler ortaya çıkarsa, mutlaka göğüs hastalıkları polikliniğine başvurmaları gerekmektedir" diye konuştu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyinde yeme dürtüsünü değiştiren özel bir devre keşfedildi14 Aralık 2019 Cumartesi 13:56
  • ‘Şırınga çikolata’nın üretimi durduruldu13 Aralık 2019 Cuma 12:20
  • Anastrozol: Meme kanseri riskini yüzde 50 azaltan ilacın etkisi yıllarca sürüyor13 Aralık 2019 Cuma 12:06
  • Geceleri 9 saatten fazla uyumak felç riskini artırabilir12 Aralık 2019 Perşembe 16:56
  • Telefonlarınıza 'akıllı dokunun' uyarısı12 Aralık 2019 Perşembe 16:53
  • Hastane, yanlış anestezi nedeniyle cerrahi müdahaleyi hisseden kadına tazminat ödeyecek11 Aralık 2019 Çarşamba 20:23
  • Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi: "Ulusal aşı programımızda yer alan aşıların uygulanmasında her hangi bir sıkıntı bulunmamaktadır"11 Aralık 2019 Çarşamba 15:53
  • Baraka Aktivisti Nazen Şansal’dan Aşı İsyanı: “Sistem Çöktü”10 Aralık 2019 Salı 21:17
  • Testisi olmayan adama ikizinin bağışladığı testis nakledildi10 Aralık 2019 Salı 18:58
  • Yorgunluğunuzun sebebi modeminiz olabilir10 Aralık 2019 Salı 18:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti