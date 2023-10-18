  • BIST 7913.13
  • Altın 1753.416
  • Dolar 27.9988
  • Euro 29.5936
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail, Gazze’de hastane vurdu: Yüzlerce ölü var

Eylem: “Kendi eğitim sistemimizi sağlamak için ivedilikle harekete geçin”

» »
Eylem, nitelikli, çağdaş, laik, bilimsel, demokratik, parasız kamusal eğitim için bütçe, altyapı, donanım, müfredat içerikleri ve tüm imkanlar ile Milli Eğitim Yasası’ndaki 22’nci maddenin kaldırılmasını talep ederek, “Kendi eğitim sistemimizi sağlamak iç
Eylem: “Kendi eğitim sistemimizi sağlamak için ivedilikle harekete geçin”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, nitelikli, çağdaş, laik, bilimsel, demokratik, parasız kamusal eğitim için bütçe, altyapı, donanım, müfredat içerikleri ve tüm imkanlar ile Milli Eğitim Yasası’ndaki 22’nci maddenin kaldırılmasını talep ederek, “Kendi eğitim sistemimizi sağlamak için ivedilikle harekete geçin” çağrısı yaptı.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “tam gün eğitimin, sendikayı zayıflatarak, öğretmeni baskı altına alıp, özgürlüklerini elinden almak ve toplumu değiştirmek, dönüştürmek amacıyla ortaya atıldığını” ileri sürerek, “bunun bedelini çocukların ödediğini” savundu.

“Otobüs şirketlerinin, çocukları, 15.20’den önce okullardan almaya giderlerse, o günkü ödenekleri kesilecek’ diye tehdit edildiğini” iddia eden Eylem, “çocukların erken çıktığını ve sokaklarda kaldığını” kaydetti.

“Kitap içerikleri kapsamında özellikle 6.sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi kitabının ilk ünitesiyle, çocukların psikolojisinin olumsuz yönde etkilendiğini” ifade eden Eylem, “öğrencilerin tarikat yurtlarına teslim edildiğini” öne sürdü.

“Beş bin öğrencimizin aç kaldığını, okullarda açlıktan bayılan öğrencilerimiz olduğunu bilmiyor musunuz?” diye soran Selma Eylem, “kantinlerden çocukları alışveriş yapmaya zorlamak için okul idarelerine, öğrencilerin paket çağırmasını yasaklaması yönünde baskı yapıldığını” savundu.

KTOEÖS Başkanı Eylem açıklamasında, “Yetersiz olan kantinlerden yiyecek alamayan çocuğuna, özel sektör çalışanı bir annenin paket gönderdiğinde geri çevrilip çocuğunun aç bırakılmasına neden olduğunuzun farkında mısınız?” sorusunu sordu.

“Depreme dayanıksız okullara hâlâ bir çivi çakılmadığını” savunan Eylem, “97 konteyner ile sorunun çözüldüğü söylense de, öğrencilerin ciddi mağduriyetler yaşadığını, risk altında olduklarını” belirtti.

“Eğitim umurunuzda mı? Umurunuzdaysa derhal bu kaosa son verin” diyen Eylem, “tarikat, vakıf, dernek yurtlarının, ilahiyat kolejinin kapatılmasını, Kur'an kurslarına, TC’den öğretmen görevlendirilmesine son verilmesini” istedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nitelikli Eğitim Öğretmenlerle Mümkündür04 Ekim 2023 Çarşamba 13:06
  • Selma Eylem: Yarın öğleden sonra 25 okulda eylemde olacağız02 Ekim 2023 Pazartesi 21:28
  • Bakan Tekin: Mülakatlarda adil bir sistem oluşturmak istiyoruz23 Eylül 2023 Cumartesi 16:02
  • Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek23 Eylül 2023 Cumartesi 10:38
  • Çavuşoğlu: "DAÜ mevduattaki parasını kenarından her ay boza boza bitirdi"20 Eylül 2023 Çarşamba 08:39
  • KTOEÖS: "Eğitim Bakanı Eğitime ve Topluma Zarar Vermektedir19 Eylül 2023 Salı 18:37
  • Merit’ten üniversite öğrencilerine burs15 Eylül 2023 Cuma 15:41
  • MEB Çavuşoğlu KTÖS'ü ziyaret etti14 Eylül 2023 Perşembe 20:15
  • "Vergilerimiz bu toplumun evlatlarına geri dönmeyecekse niye vergi veriyoruz?"08 Eylül 2023 Cuma 20:53
  • Okulla ilgili söylenen yalanlar hayal kırıklığına yol açıyor05 Eylül 2023 Salı 20:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti