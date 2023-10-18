Eylem: “Kendi eğitim sistemimizi sağlamak için ivedilikle harekete geçin”

Eylem, nitelikli, çağdaş, laik, bilimsel, demokratik, parasız kamusal eğitim için bütçe, altyapı, donanım, müfredat içerikleri ve tüm imkanlar ile Milli Eğitim Yasası’ndaki 22’nci maddenin kaldırılmasını talep ederek, “Kendi eğitim sistemimizi sağlamak iç

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, nitelikli, çağdaş, laik, bilimsel, demokratik, parasız kamusal eğitim için bütçe, altyapı, donanım, müfredat içerikleri ve tüm imkanlar ile Milli Eğitim Yasası’ndaki 22’nci maddenin kaldırılmasını talep ederek, “Kendi eğitim sistemimizi sağlamak için ivedilikle harekete geçin” çağrısı yaptı.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “tam gün eğitimin, sendikayı zayıflatarak, öğretmeni baskı altına alıp, özgürlüklerini elinden almak ve toplumu değiştirmek, dönüştürmek amacıyla ortaya atıldığını” ileri sürerek, “bunun bedelini çocukların ödediğini” savundu.

“Otobüs şirketlerinin, çocukları, 15.20’den önce okullardan almaya giderlerse, o günkü ödenekleri kesilecek’ diye tehdit edildiğini” iddia eden Eylem, “çocukların erken çıktığını ve sokaklarda kaldığını” kaydetti.

“Kitap içerikleri kapsamında özellikle 6.sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi kitabının ilk ünitesiyle, çocukların psikolojisinin olumsuz yönde etkilendiğini” ifade eden Eylem, “öğrencilerin tarikat yurtlarına teslim edildiğini” öne sürdü.

“Beş bin öğrencimizin aç kaldığını, okullarda açlıktan bayılan öğrencilerimiz olduğunu bilmiyor musunuz?” diye soran Selma Eylem, “kantinlerden çocukları alışveriş yapmaya zorlamak için okul idarelerine, öğrencilerin paket çağırmasını yasaklaması yönünde baskı yapıldığını” savundu.

KTOEÖS Başkanı Eylem açıklamasında, “Yetersiz olan kantinlerden yiyecek alamayan çocuğuna, özel sektör çalışanı bir annenin paket gönderdiğinde geri çevrilip çocuğunun aç bırakılmasına neden olduğunuzun farkında mısınız?” sorusunu sordu.

“Depreme dayanıksız okullara hâlâ bir çivi çakılmadığını” savunan Eylem, “97 konteyner ile sorunun çözüldüğü söylense de, öğrencilerin ciddi mağduriyetler yaşadığını, risk altında olduklarını” belirtti.

“Eğitim umurunuzda mı? Umurunuzdaysa derhal bu kaosa son verin” diyen Eylem, “tarikat, vakıf, dernek yurtlarının, ilahiyat kolejinin kapatılmasını, Kur'an kurslarına, TC’den öğretmen görevlendirilmesine son verilmesini” istedi.