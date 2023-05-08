  • BIST 4.378,39
  • Altın 1267.422
  • Dolar 19.4886
  • Euro 21.5395
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

F1 Miami Grand Prix'sinin galibi Verstappen

» »
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Miami Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.
F1 Miami Grand Prix'sinin galibi Verstappen

Sezonun 5. mücadelesi, ABD'nin Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte, 57 tur üzerinden yapıldı.

Son 2 yılın şampiyonu Verstappen, 9. cepten kalktığı yarışa öndeki sürücülerden farklı olarak sert hamurlu lastiklerle başladı.

46. turdaki "pit stop"un ardından yeni lastiklerle takım arkadaşı Sergio Perez'in 1.5 saniye arkasında piste dönen Verstappen, 48. turda liderliğe yükseldi.

Yarışın en hızlı turuna da imza atan Verstappen, bitiş çizgisini Perez'in 5.3 saniye önünde geçerek bu sezon 3'üncü, kariyerinin 38. yarış birinciliğine ulaştı.

Aston Martin'den Fernando Alonso ise liderin 26.3 saniye arkasında 3. oldu.

Puanını 119'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile en yakın takipçisi Perez arasındaki fark 14 puana yükseldi. Red Bull sürücülerini, 75 puanla Alonso izledi.

Sezonun 6. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si 21 Mayıs'ta düzenlenecek.

Miami Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 119 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 105

3. Fernando Alonso (İspanya): 75

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 56

5. Carlos Sainz (İspanya): 44

Takımlar

1. Red Bull: 224

2. Aston Martin: 102

3. Mercedes: 96

4. Ferrari: 78

5. McLaren: 14

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Head & Shoulders cup tamamlandı21 Nisan 2023 Cuma 08:53
  • FIBA, Rusya'yı 2024 Olimpiyat Elemeleri'nden men etti19 Nisan 2023 Çarşamba 08:08
  • Brady’s Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Rest of the World Takımı…18 Nisan 2023 Salı 16:31
  • I. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası Müsabakaları Tamamlandı18 Nisan 2023 Salı 15:31
  • KKTC Binicilik Federasyonu, 2023 yılı I. Ayak Engel Atlama Müsabakası gerçekleşti15 Nisan 2023 Cumartesi 12:13
  • CMC’de Cengiz Topel Open Golf Turnuvası Şampiyonu Özcan Bundak…04 Nisan 2023 Salı 17:08
  • Süleyman Can’dan güreşe destek 03 Nisan 2023 Pazartesi 16:10
  • Atletizmde hakem kursu düzenleniyor26 Mart 2023 Pazar 12:29
  • Şampiyon John Eldridge16 Mart 2023 Perşembe 19:56
  • Lefkoşa Darts Birliği (LDB) Raw Pup’a teşekkür etti14 Mart 2023 Salı 16:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti