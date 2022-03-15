F1 pilotu Lewis Hamilton, annesinin soyadını da kullanacak

Anne-babası kendisi iki yaşındayken ayrılan Hamilton, babası Anthony’le üvey annesi Linda’nın yanında büyümüştü.

F1 kariyerinde yedi şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki sporcu, salgın nedeniyle ertelenen Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Expo 2020 Dubai fuarına katıldı.

‘Kadınlar soyadlarını neden kaybediyor anlayamıyorum’

Fuardaki etkinlikte konuşan Hamilton, annesinin de soyadını almak için yasal işlemleri başlattığını söyleyerek, “Hamilton soyadıyla ve ailemle gurur duyuyorum. Çoğu kişi bilmiyor ama annemin soyadı Larbalestier. Ben bu soyadını da kullanmak istiyorum. Kadınların evlilik sonrası soyadlarını neden kaybettiğini anlayamıyorum” dedi.

Ünlü pilot, ‘Larbalestier’ soyadını ikinci isim olarak ekleyecek. Bu yüzden Hamilton soyadını değiştirmek yerine annesinin soyadını kendi ismine ekleyecek.