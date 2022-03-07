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Feminist Atölye: 8 Mart toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele verilecek bir gün

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Sosyal, ekonomik, cinsel ve psikolojik tahakkümlere karşı mücadele etmeye kararlı olunduğu belirtilen açıklamada, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin bir an önce teşkilatlanması için ısrarcı olunacağı kaydedildi.
Feminist Atölye: 8 Mart toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele verilecek bir gün

 

Feminist Atölye tarafından yapılan yazılı açıklamada, kadınlar olarak farklı coğrafyalara, dillere, renklere ve koşullara doğulsa bile hayatları boyunca erkek egemen sistem tarafından cinsiyete dayalı ayrımcılığa, baskılanmalara ve ötekileştirilmeye maruz kalındığı belirtildi.

“Aktivistler olarak 8 Mart bizim için metalaşacak ve çiçeklerle kutlanacak değil, toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele verilecek gündür.” ifadeleri kullanılan açıklamada, dünyada ve ülkede güç kazanmaya çalışan popülist, otoriter, militarist ve muhafazakar politikaların yarattığı krizlerin bedelini kadınlar ve ötekileştirilen grupların daha ağır biçimde öderken; erkek egemen sistemin tahakküm sağanağında olan mülteci kadınlarla, LGBTQ+ bireylerle ve göçmen kadınlarla birlikte eşitlik mücadelesi vermeye devam edileceği kaydedildi.

Sosyal, ekonomik, cinsel ve psikolojik tahakkümlere karşı mücadele etmeye kararlı olunduğu belirtilen açıklamada, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin bir an önce teşkilatlanması için ısrarcı olunacağı kaydedildi.

Kamu hizmetleri için bütçe ayıranların, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçeleme ile tanışmaya çağırmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, kadın emeğinin hem ev içinde hem de iş yerinde sömürülmemesi için yasal düzenlemeler yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplumsal cinsiyet rolleri, çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin kadınlar tarafından verilmesini atamış olsa bile, bu hizmetleri verme sorumluluğunun devlette olduğundu ısrarla hatırlatmaya devam ediyoruz.

Gece kulüplerinde yaşanan cinsel şiddet ve hak ihlalleri görmezden gelince son bulmayacağı için; gece kulüplerine karşı yasal düzenleme yapılması gerektiğini Hatırlatmaya devam ediyoruz.

Israrla haklarımızı hatırlatmaya ve ısrarla sesimizi çoğaltmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, Yaklaşın, şunu göreceksiniz: Feminizm Herkes İçindir.”

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