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Kadına Şiddete Karşı Hukuki Destek Her Yerde çalışmaları devam ediyor

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Kadına Şiddete Karşı Hukuki Destek Her Yerde çalışmaları devam ediyor
Kadına Şiddete Karşı Hukuki Destek Her Yerde çalışmaları devam ediyor

İşte yapılan açıklama;

Kadına Şiddete Karşı Hukuki Destek Her Yerde

 

Her geçen gün artan ve adeta kanayan bir yara haline gelen kadına yönelik şiddet, toplumsal bir sorundur. Bir insan hakkı ihlali olarak tanımlanan şiddetle mücadele ederken, adalete erişimde kullanılan araçların başında adli yardım hizmeti gelir. Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak, 2018 yılından beri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imzalanan protokoller çerçevesinde, Aile Yasası’nın bize verdiği yetkiye dayanarak, şiddete maruz kalan ve maddi yetersizlik içinde olan kadınlara adli yardım sağlıyoruz. İkamet ettikleri bölgede yer alan Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvurup hizmeti almaya hak kazanan kadınlar, KTBB İnsan Hakları Komitesi tarafından düzenlenen eğitimler ardından oluşturulan listede yer alan avukatları seçebilmekte ve Aile Yasası’na dayalı yürütülen davalarda ücretsiz hukuki destekten yararlanabilmektedirler. Bu çerçevede 2018’den bugüne, her yıl en az 100 – 150 kadına hizmet verildi. Mesleğimizi icra ederken karşılaştığımız tablo ve Polis Teşkilatı’nın her yıl açıkladığı verilere bakıldığında, bu sayının buz dağının görünen yüzü olduğunu biliyorduk. Bu sebeple özellikle merkezlere uzak belediyelerden başlayarak, 11 belediye (Lefke Belediyesi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi, Erenköy Karpaz Belediyesi, İskele Belediyesi, Tatlısu Belediyesi, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Lefkoşa Belediyesi, Mesarya Belediyesi) ile işbirliği içinde, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ve adli yardım hizmetine yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte geri kalan belediyelerde de bu toplantıların düzenlenmesi için girişimlerimiz devam edecek. Son olarak, KTBB İnsan Hakları Komitesi olarak, devlete bu alandaki yasal yükümlülüklerini hatırlatır, gerekli görülmesi halinde sorumluluk alabileceğimizi bildiririz.

 

1- 2011 yılında mevzuatımıza dahil edilen İstanbul Sözleşmesi (Avrupa Konseyi Kadına Yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddetin Önlenmesi Sözleşmesi), ilgili kurumlar tarafından uygulansın.

2- Alo 183 İhbar Hattına altyapı kazandırılsın ve vardiyalı sisteme geçilsin.

3- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED), tüm şube ve merkezleri ile tam randımanlı çalıştırmak için derhal teşkilatlandırılsın.

4- Toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere insan hakları eğitimi dersleri okullarda zorunlu hale getirilsin.

5- Devletin istatistik kurumu raporlarına göre kadın ve erkekler arasındaki iş gücüne katılım oranlarının eşitlenmesi hedeflenerek, kadın işsizliğinin ve yoksulluğunun önüne geçecek alternatif alanlar yaratılsın.

6- TOCED Yasasında belirtilen Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme uygulansın.

7- Devlete ait bir kadın sığınma evi açılsın, şiddeti önleme ve danışma merkezleri derhal faaliyete geçirilsin.

8- Aile Yasası kapsamında düzenlenen adli yardım için bütçede gereken pay ayrılsın.

9- Polis Teşkilatı içinde TOCED Yasasına göre kurulan Kadına Yönelik Şiddete Müdahale Şubesi, önceki dönemlerde olduğu gibi her ilçede aktif şekilde çalıştırılsın ve o birimde görev alan polisler düzenli olarak özel eğitimlere tabi tutulsun.

 

Kıbrıs Türk Barolar Birliği

İnsan Hakları Komitesi

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