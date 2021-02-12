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Fernando Alonso'ya otomobil çarptı

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Yeni Formula 1 sezonunda Alpine adıyla mücadele edecek Renault sürücüsü Fernando Alonso, İsviçre'de trafik kazası geçirdi.
Fernando Alonso'ya otomobil çarptı

Formula 1'de gelecek yıl itibarıyla "Alpine" ismiyle yarışma kararı alan Renault'nun İspanyol sürücüsü Fernando Alonso'ya İsviçre'de otomobil çarptı.

Yeni sezona hazırlanan ve bisiklet yolunda bisiklet süren İspanyol sporcuya bir otomobilin çarptığı, Alonso'nun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

 

Alpine'den yapılan açıklamada "Alpine F1 Takımı, Fernando Alonso'nun kaza geçirdiği bilgisini doğrulamaktadır. Fernando'nun bilinci yerinde ve kendisi iyi durumdadır. Sabah saatlerinde detaylı tetkiklerden geçecektir" ifadelerine yer verildi.

Formula 1'e iki yıl aranın ardından dönecek İspanyol pilotun sağlık durumunun, yarışlara katılmasına engel olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Renault takımıyla 2005 ve 2006'da şampiyonluk yaşayan Fernando Alonso, son olarak McLaren takımıyla 2018 yılında Formula 1'e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti.

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