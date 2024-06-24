Feyzioğlu açıkladı: Akbar’ın ölümüne neden olan zanlı Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Naveed Akbar’ın hayatını kaybetmesine sebep olan feci trafik kazasının zanlısına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Büyükelçi Feyzioğlu, zanlının Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını duyurarak, “Süreç gerek Türkiye gerek KKTC makamları tarafından yakından takip edilmektedir” dedi.

Feyzioğlu’nun açıklaması şöyle:

“Gemikonağı’nda yabancı uyruklu bir şahsın ölümüyle neticelenen kazada şüpheli, KKTC PGM’nin ve ilgili makamların süratle hazırladıkları ve Türkiye’ye gönderdikleri dosya kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklamaya sevk edilmiş ve Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Süreç gerek Türkiye gerek KKTC makamları tarafından yakından takip edilmektedir.”

Olay

Gemikonağı’nda, 15 Haziran Cumartesi günü saat 02.00 civarında meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Eren Erdoğan isimli sürücü, 143 miligram alkollü içki tesiri altında EP 049 plakalı aracıyla seyrederken aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Araç, önce kaldırıma çarpmış, ardından kaldırımda oturan Naveed Akbar ve Sajidullah Khan’a çarpmıştı. Araç çarpmanın etkisiyle, yoluna kontrolsüz bir şekilde devam edip aydınlatma direğine çarparak 3,40 metre yükseklikten denize düşmüştü.

Kazada, bank üzerinde oturan Naveed Akbar ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.