Filmin nasıl biteceğini siz belirliyorsunuz. Filmi izlemenin 1 Trilyon farklı yolu var!

İzleyicilerin yapımın akışında belirleyici bir rol üstlendiği Netflix'in ilk interaktif filmi olma özelliği taşıyan Black Mirror Bandersnatch yayında.

Netflix yapımı Black Mirror dizisinin 5. sezonunun ne zaman yayımlanacağı uzun zamandır hayranları tarafından merakla bekleniyordu.

Daha önce Black Mirror dizisinin resmi Twitter hesabından yeni sezonun 2018'in sonunda yayımlanacağına dair bir mesaj paylaşılmış ancak bu tweet daha sonra silinmişti.

Bugün ise dizinin beşinci sezonu yerine Black Mirror Bandersnatch adındaki Netflix'in ilk interaktif yapımı yayına girdi.

Başından itibaren yaptıkları seçimlerle filmin nasıl ilerleyeceğine izleyecilerin karar vereceği Black Mirror Bandersnatch, bu yönüyle şimdiden bütün dünyada büyük ilgi uyandırdı.

DİZİ YERİNE FİLM

Merakla beklenen Black Mirror'ın yeni yapımına dair fragman sonunda Perşembe günü yayımlanmıştı. Hayranlarının dizinin 5. sezonu gelecek diye beklerken karşılarında 1 saat 30 dakikalık bir film bulması ise şaşkınlığa yola açarken, izleyiciler tarafından konu hakkında sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

Black Mirror Bandersnatch'ın fragmanı yayınlandıktan kısa bir süre sona 7.5 milyondan fazla izleyiciye ulaşmıştı. Black Mirror Bandersnatch, Netflix platformuna 28 Aralık Cuma günü yüklendi.

BANDERSNATCH NEDİR?

Bandersnatch, çok hızlı hareket ettiğine inanılan kurmaca bir yaratık.

Bandersnatch karakteri ilk olarak, İngiliz yazar, bilim adamı ve sanatçı Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında kitabının devamı olarak bilinen Aynanın İçinden adlı kitabında yer alan bir şiirinde geçiyor.

Carroll'ın diğer eserlerinde de Bandersnatch karakterine rastlanırken, bu yaratık uzun boyunlu ve hızlı hareket eden bir ağıza sahip olarak tasfir ediliyor.

Öte yandan, Bandersnatch başka edebiyat metinlerinde ve popüler kültür unsurlarında da kullanılmıştı.

İNTERAKTİF FİLM FİKRİ 2017'DE ORTAYA ÇIKTI

Variety'nin haberine göre, 2017'nin başlarında Netflix, Black Mirror'ın yaratıcıları olan Charlie Brooker ve Annabel Jones'a interaktif bir film yapmak gibi sıradışı bir fikirle geldi.

Netflix, o dönem halihazırda çocuklara yönelik yapımlar üzerinde interaktif izleme seçeneğini devreye sokmuştu.

CHARLİE BROOKER BAŞLARDA BU FİKRE KARŞI ÇIKMIŞ

Yetişkinlere yönelik bir filmde bunu uygulamak isteyen Netflix, o yüzden Black Mirror'ın mükemmel bir seçenek olduğuna karar vererek, bu fikri Charlie Brooker ve Annabel Jones'a açmıştı. Charlie Brooker'ın ilk başta bu fikre karşı çıktığı belirtilse de Jones'un fikri benimsemiş olmasının Brooker'ın kararını değiştirmesinde rol aynadığı aktarıldı.

FİLMİ İZLEMENİN 1 TRİLYON FARKLI YOLU VAR

Ortalama izleme süresi ise 90 dakika olan film, hızlı ilerlemek isteyen izleyiciler tarafından 40 dakikada bitirilebilirken, daha küçük seçimlerinde hesaba katıldığında filmi izlemenin 1 trilyon farklı yolu olduğu ortaya çıktı.

5. SEZONUN OLUP OLMAYACAĞI NET DEĞİL

Black Mirror Bandersnatch'ın özel bir yapım mı olduğu yoksa 5. sezonun muadili olarak mı çekildiği henüz net değil.

Black Mirror Bandersnatch'ın yönetmenliğini David Slade üstlenirken, filmin oyuncuları arasında ise Will Poulter ve Asim Chaudhry bulunuyor.

Sosyal meydada büyük ilgi uyandıran Black Mirror Bandersnatch'ın fragmanının, yönetmen David Cronenberg'ın kült 1980'ler filmi Videodrome'u andırdığı yönelik yorumlar yapılıyor.