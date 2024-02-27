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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil

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Ukrayna'nın müttefiki Batılı ülke liderleriyle bir araya gelen Macron, Rus işgaline karşı mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemek için atılacak yeni adımlarla ilgili açıklamada bulundu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil

Paris'teki Elize Sarayı'nda düzenlenen Ukrayna toplantısına ev sahipliği yaptıktan sonra konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hem içeride hem de savaş alanında daha saldırganlaştığını" belirtti.

"Rusya'nın yenilgiye uğratılmasının Avrupa'da güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz" diyen Macron, Ukrayna'ya asker gönderme konusunun göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Macron "Bu aşamada... sahaya asker gönderme konusunda bir fikir birliği yok." dedi, ancak "Hiçbir şey dışlanmamalı. Rusya'nın kazanmaması için yapmamız gereken her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın müttefiki olan 25 kadar Avrupa ülkesinin liderlerini ağırladıktan sonra açıklama yapan Macron, Ukrayna'ya daha fazla orta ve uzun menzilli silah ile mühimmat gönderilmesi çağrısında bulundu.

Macron "Biz Rus halkı ile savaş halinde değiliz. Yalnızca yenmelerine izin vermek istemiyoruz." diye konuştu.

Slovakya ve Çekya'dan muhalefet

Öte yandan Slovakya'nın "Rusya yanlısı" olarak görülen Başbakanı Robert Fico, Macron'la toplantıdan önce yaptığı bir açıklamada, bazı NATO ve Avrupa Birliği üyelerinin Ukrayna'ya asker göndermeyi düşündüğünü belirtti.

Gönderilecek askerler için "Orada ne amaçla ve ne yapmaları gerektiğini söyleyemem" diyen Fico, AB ve NATO üyesi olan Slovakya'nın Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini sözlerine ekledi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala da "Çek Cumhuriyeti kesinlikle Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlanmıyor, kimsenin bu konuda endişelenmesine gerek yok." şekilde açıklamada bulundu.

Bununla birlikte, Fiata, Ukrayna'nın AB dışında mühimmat satın almasına yardımcı olacak bir girişime "büyük destek" olduğunu bildirdi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de bu konuda yaptığı açıklamada ülkesinin buna katkıda bulunacağını ve başka ülkelerin de bu yolu izleyeceğini ifade etti.

Ukrayna toprak kaybediyor

Rusya ile savaşmaya devam edebilmek için Batılı müttefiklerinin, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin modern silah tedarikine bağımlı olan Kiev,95 milyar dolarlık ABD yardım paketinde Ukrayna için ayrılan 61 milyar dolarlık fonun Temsilciler Meclisi'nde destek bulmamasının etkilerini şiddetle hissediyor.

Top ve mühimmatın yanı sıra personel konusunda da sıkıntı çeken Ukrayna, son haftalarda doğu cephesinde kontrolündeki toprakları kaybetmeye başladı. Ukrayna ordusu, 18 Şubat'ta Avdiivka'yı kaybetmesinin ardından kasabaya iki kilometre mesafedeki Lastochkyne'den de geri çekildi.

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