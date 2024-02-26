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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tarım fuarında protestolu karşılama

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Çiftçiler, AB çevre düzenlemelerinin faaliyetlerini engellediğini ve ürünlerini AB dışından yapılan ithalata kıyasla daha az rekabetçi hale getirdiğini savunuyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tarım fuarında protestolu karşılama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, her yıl düzenlenen Tarım Fuarında daha fazla devlet desteği ve sadeleştirilmiş düzenlemeler talep eden öfkeli çiftçiler tarafından protesto edildi.

Macron, çiftçi temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde krizin çözümünün hızlı olmayacağını vurguladı ve fuarın, hayvanlarını ve ürünlerini sergilemek için büyük çaba harcayan çiftçiler için çok önemli bir an olduğunun altını çizdi.

Fuar, geçtiğimiz haftalardaki protstolarını sonlandıran çiftçilerin traktörleriyle Paris'e dönerek devlet desteğinin arttırılmasını ve düzenlemelerin basitleştirilmesini talep etmelerinden bir gün sonra açıldı.

Son protesto, hükümetin düşük gelirler, aşırı düzenlemeler ve yurt dışından gelen haksız rekabetle ilgili endişeleri gidermek için 400 milyon euro harcama sözü vermesinin ardından çiftçilerin Paris ve ülke genelinde barikatları kaldırmasından üç hafta sonra gerçekleşti.

Konvoy, günün erken saatlerinde Paris'in doğusundaki A4 otoyolunda ve şehrin çevre yolunda trafiği kısa süreliğine aksattı.

Fransız çiftçilerin dile getirdiği şikâyetler, Avrupa genelinde AB tarım politikalarını, bürokratik engelleri ve genel iş koşullarını protesto eden daha geniş bir hareketin parçası.

Çiftçiler, kimyasal kullanımı ve sera gazı emisyonlarının kısıtlanmasını savunan Yeşil Anlaşma gibi girişimler de dahil olmak üzere AB çevre düzenlemelerinin faaliyetlerini engellediğini ve ürünlerini AB dışından yapılan ithalata kıyasla daha az rekabetçi hale getirdiğini savunuyor.

Hükümet yetkilileri, Fransa'nın "tarımsal egemenliğini" korumayı amaçlayan ve bu bahar parlamentoda görüşülecek olan yeni bir yasa tasarısı hazırlamak üzere geçtiğimiz haftalarda çiftçi sendikalarıyla sürekli görüşmelerde bulundu.

Hükümetin önerdiği önlemler arasında önemli mali yardımlar, vergi teşvikleri ve Avrupa'nın başka yerlerinde izin verilen pestisitlerin Fransa'da yasaklanmaması taahhüdü yer alıyor. Fransız çiftçiler bu tür yasakların kendilerini haksız bir dezavantaja soktuğunu savunuyor.

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