  • BIST 88.873
  • Altın 333,140
  • Dolar 6,4639
  • Euro 7,0609
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Fransa'da Son 24 Saatte Koronavirüs Nedeniyle 231 Kişi Öldü

» »
Fransa'da Son 24 Saatte Koronavirüs Nedeniyle 231 Kişi Öldü
Fransa'da Son 24 Saatte Koronavirüs Nedeniyle 231 Kişi Öldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1331'e yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının 2 bin 933 artışla 25 bin 233'e yükseldiğini söyledi.

Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 2 bin 827'ye çıktığını aktaran Salomon, bunlardan yüzde 59'unun 60-80 yaşlarında olduğunu bildirdi.

Salomon, tedavi olduktan sonra virüsü atlatan kişi sayısının da 3 bin 900'e yükseldiğini ifade etti.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 231 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 1331'e yükseldiğini duyuran Salomon, virüsten ölenlerin yüzde 86'sının 70 yaş üstünde olduğunu belirtti.

Salomon, 9 Mart'tan bu yana laboratuvarlarda 8 bin 723 testin gerçekleştirildiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs Avrupa'ya Atalanta-Valencia maçından sonra mı yayıldı?25 Mart 2020 Çarşamba 19:29
  • Dr.Uçaner: Henüz daha başındayız panik yapmayın25 Mart 2020 Çarşamba 17:26
  • Tek başına ölüm, tek başına matem25 Mart 2020 Çarşamba 17:09
  • İngiltere'de 91 yaşındaki bir Türk salgını yendi25 Mart 2020 Çarşamba 17:07
  • Greta Thunberg koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı25 Mart 2020 Çarşamba 16:59
  • Çin araştırıyor; “Artan sıcaklık ve nem koronavirüsü yavaşlatacak mı?”25 Mart 2020 Çarşamba 16:39
  • YDÜ Yüz Siperi Seri Üretimine başladı, sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılacak25 Mart 2020 Çarşamba 15:58
  • Alman sağlık uzmanı: Salgının henüz başındayız ve sayı artıyor25 Mart 2020 Çarşamba 14:04
  • İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı25 Mart 2020 Çarşamba 13:42
  • İsrail koronavirüs nedeniyle sinagogları kapatıyor25 Mart 2020 Çarşamba 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti