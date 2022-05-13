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Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Playboy’a soyundu

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Savaş Koç'un kızı Yeliz Koç, Almanya'da erkek dergisi Playboy'un haziran sayısına soyundu. Yeliz, "Babamın henüz haberi yok ama gurur duyacağını düşünüyorum" dedi.
Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Playboy’a soyundu

Galatasaray’ın eski futbolcusu Savaş Koç’un kızı Yeliz Koç, Almanya’da erkek dergisi Playboy’a verdiği pozlar nedeniyle gündeme geldi.

Almanya’da katıldığı Kampf der Realitystars (Ünlülerin Savaşı) adlı yarışmayla ünlenen Yeliz Koç, “Her zaman benim rüyamdı. Şiddetli tepkiler geleceğini biliyorum. Ama özellikle de hangi milletten olursan ol, insanın arzu ettiği şeyi yapabileceğini göstermek istedim” ifadesini kullandı.

Yeliz Koç

BABASININ HABERİ YOK

Babasının verdiği çıplak pozlardan henüz haberi olmadığını  söyleyen Koç,”Ben verdiğim pozlarla gurur duyuyorum. Babamın da gurur duymasını umut ediyorum” dedi.

Savaş Koç

Müzisyen ve oyuncu Jimmi Blue Ochsenknecht ile birliktelik yaşayan Koç, fotoğraf çekiminin de kızı Snow Elanie dünyaya geldikten sonra yapıldığını söyledi.

Jimmi Blue Ochsenknecht-Yeliz Koç

Dergide daha önce Sıla Şahin, Sabiha Boulahrouz, Aylin Alp, Lilli Hollunder, Öznur Asrav da yer almıştı.

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