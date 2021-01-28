“Gayrı resmi beşli konferansın üç gün sürmesi planlanıyor”

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde yapılması planlanan gayrı resmi beşli konferansa ilişkin açıklamada bulunduğunu yazdılar.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde özlü müzakerelerin başlaması amacıyla yapılması öngörülen gayrı resmi beşli konferansın, Mart ayının ilk haftasında yapılması ve üç gün sürmesinin beklendiğini iddia etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde yapılması planlanan gayrı resmi beşli konferansa ilişkin açıklamada bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gayrı resmi beşli konferansı Mart ayının ilk haftasında gerçekleştirmeyi planladığını, konferansın “büyük olasılıkla New York’taki Greentree’de gerçekleştirileceğini” ileri sürdü.

Henüz hiçbir şeyin kesinleşmediğini ve Guterres’in kesin kararını vererek taraflara resmi olarak bildirmesini beklediklerinin altını çizen Hristodulidis, Guterres’in kararını kesinleştirmek için büyük ihtimalle Barış Gücü (UNFICYP) raporunun onaylanmasını beklediğini vurguladı.

Hristodulidis, konferansın üç gün sürmesinin beklendiğini ancak Genel Sekreterin taraflardan daha uzun süre kalmalarını isteyip istemeyeceğini kimsenin bilemeyeceğini de belirterek, Yunanistan, Türkiye ve İngiltere’nin konferansta dışişleri bakanları düzeyinde temsil edileceklerini ifade etti.

Hristodulidis, konferansa AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in de katılma ihtimalinden söz ederek; “Değerlendirmeler olumlu bir konjonktürün mevcut olduğu yönündedir. Bu konjonktürün elle tutulur olumlu sonuçlara varması ve sürekli olmasını umut ediyoruz. Kesin olan ve net bir şekilde söylenen şey ise, Kıbrıs sorununun çözümünün AB için öncelik teşkil ettiğidir” şeklinde konuştu.

“İKİ TOPLUMLU İKİ KESİMLİ FEDERASYON MODELİ UNFICYP RAPORUNDA”

Öte yandan Politis gazetesi, “İki Toplumlu İki Kesimli Federasyon UNFICYP Raporunda” başlığı altında verdiği haberinde, Rum hükümetinin ısrarlı girişimlerinin nihayet sonuç verdiğini, raporun gerekçe kısmında iki toplumlu iki kesimli federasyona değinildiğini iddia etti.

Gazete, UNFICYP raporunun yazımının tamamlandığını ve raporun gerekçe kısmında iki toplumlu iki kesimli federasyona değinildiğini öne sürdü.

Raporun içeriğine ilişkin Rum hükümetinin taleplerinin tam anlamıyla karşılanmadığını da iddia eden gazete, raporda Crans Montana’ya gidilmesini sağlayan uzlaşılar ve 25 Kasım 2019 tarihinde Berlin’de gerçekleştirilen gayrı resmi görüşme sonrasındaki açıklamanın da raporda yer almadığını savundu.

Haberde Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarına da yer verildi.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini, “Beşli Konferans Güvenlik Konseyi Kararı Rehberliğinde Mart’ın İlk Haftasında” başlığı altında verdi.

Haravgi gazetesi de haberinde, “Kıbrıs Sorunu Gayrı Resmi Konferansına Borrell’de Katılacak” başlığını kullandı.