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Gazeteciler Birliği’nin Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri açıklandı

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KTGB, geleneksel “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri”ni kazananlar açıklandı.
Gazeteciler Birliği’nin Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri açıklandı

KTGB bünyesinde oluşturulan Ödül Komitesi tarafından son bir yıl içinde medyanın çeşitli alanlarındaki üretimler ödül yönetmeliği uyarınca değerlendirildi ve ödüllendirilmeye uygun bulunanlar belirlendi.

Ödüller, 11 Temmuz Basın Günü’nde düzenlenecek resepsiyonda verilecek. Aynı gece ayrıca meslekte 25 yılını dolduran üyelere verilen “hizmet onur ödülleri” de sahiplerini bulacak.

KTGB’den verilen bilgiye göre, Ödül Komitesi, mevcut Ödül Tüzüğü’nün değiştirilerek ödüllerin “bana ödül verin” mantığından çıkartılarak, “çalışmalarınızdan dolayı biz size ödül veriyoruz” formatına kavuşması, ayrıca içeriğinin de günün koşullarına uyarlanması için KTGB Yönetimi’ne öneride bulundu.

KTGB Ödül Komitesi, yapılan müracaatlar ve mevcut yönetmenlik kapsamındaki değerlendirmeleri sonucunda ödül alanları şu şekilde belirledi:

“İSİAS süreci ile ilgili ‘Şampiyon Melekler Özel Ödülü’ için tüm süreci yakından takip etmesi nedeniyle Yenidüzen Gazetesi’ne, İsias aileleri röportajlarından dolayı Gıynık Gazetesi’nden Devrim Demir’e ve ‘Tarifsiz Acı’ fotoğrafı ile Bağımsız Medya’dan Doğan Samer’e ödül verilmesi kararlaştırıldı.

‘Medyada Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü’ Serkan Soyalan’a verilirken ödül komitesi, Sözal Gürçınar’ın ise BRT’de onlarca yıldır kesintisiz olarak yaptığı ‘Çiftçinin Sesi’ programı nedeniyle Özel Ödül ile onure edilmesini uygun buldu.

Ödül komitesi ayrıca, etkili yayınları nedeniyle Bugün Kıbrıs’a, Çağan Balcan’a, Burak Şentürk’e ve haber spikeri Narin Şahin’e de özel ödül vermeyi kararlaştırdı.

TAK’A 2 ÖDÜL

Fotoğraf dalında TAK’tan Hüseyin Sayıl’a; röportaj dalında yine TAK’tan Rahme Çiftçioğlu’na ödül verilmesini kararlaştıran ödül komitesi; web haber video dalında ‘Nasıl Başardılar’ programı ile Haber Kıbrıs’tan Selda İçer’i, spor röporajında Yenidüzen’den Hüseyin Özbarışçı’yı ‘Geleceğin Kramponları’ yazısı ile ve süreli köşe yazılarında da yine Yenidüzen’den Cenk Mutluyakalı’yı ödüle uygun buldu.

Televizyon haberi dalında Mersinlik orman yangını yayını nedeniyle BRT’den Aydan Aslan’a, TV haber programında Genç TV’den Mustafa Alkan’a, TV spor programında drift yarışıyla İrfan Gelengül’e ödül verilecek.

Eğitim-kültür dalında motosiklet kültürüne katkısından dolayı Motosiklet Kulübü programı ile BRT’den Levent Kutay, röportaj dalında BRT’de yayınlanan ‘Sessiz Dostlar’ programında Merkezi Cezaevi’nde yaptığı röportaj nedeni ile Mustafa Sarpten ödüle layık görüldü.

Komite, Genç Yetenek Özel Ödülü’nü ise Yenidüzen’den Ertuğrul Senova ve Kanal T’den Rabia Çolak’a; Barış Gazeteciliği Özel Ödülü’nü yorumları ile Kıbrıs Postası’ndan Ulaş Barış’a ve Kıbrıs’ta gazetecilere yönelik iki toplumlu etkinliklere verdiği destekten dolayı İsveç’in Fojo Medya Enstitüsü’ne vermeyi uygun buldu.

KTGB Ödül Komitesi Efdal Keser başkanlığından Erten Kasımoğlu, Rasıh Reşat, Fehmi Gürdallı, Metin Ersoy ve Ayşe Güler'den oluşmuştu.

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