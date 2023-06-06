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Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyeleri Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti

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Gazimağusa Belediye Meclis Üyeleri Erhun Şahali ve Hüseyin Aranır, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ı temsilen Gazimağusa Belediyesi ile kardeş belediye olan Bursa Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret etti.
Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyeleri Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti

Meclis üyeleri yaptıkları temaslar çerçevesinde Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Remzi Çınar’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin ile de görüştü.

Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, Nilüfer Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, kardeş belediyeler Nilüfer ve Gazimağusa'nın arasında bir gönül bağı olduğuna ve birbirlerine benzediklerini ifade eden Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Erhun Şahali, iki belediye ve bölgenin ortak kalkınması adına her türlü ortak projenin içinde ve destekçisi olacaklarını söyledi.

 


 

Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Aranır da, iki ülke arasındaki kardeşliğin KKTC'nin her noktasında hissedildiğini anlatarak, “KKTC'deki her olumlu gelişme Türkiye'ye güç verecek, iki kardeş ülkenin ortak gelecekte güçlenerek yürümesine katkı sağlayacaktır. Bizler de bu bilinç ve sorumlulukla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

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