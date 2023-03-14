  • BIST 5.315,92
  • Altın 1162.585
  • Dolar 18.9703
  • Euro 20.3555
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Gazimağusa Belediyesindeki Erkek Çalışanlara Ücretsiz Prostat Testi Yapıldı

» »
Gazimağusa Belediyesindeki Erkek Çalışanlara Ücretsiz Prostat Testi Yapıldı
Gazimağusa Belediyesindeki Erkek Çalışanlara Ücretsiz Prostat Testi Yapıldı

1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD)’nin öncülüğünde, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Gazimağusa Belediyesi’nin işbirliğinde Gazimağusa Belediyesindeki erkek çalışanlara bugün ücretsiz prostat (PSA) testi yapıldı. Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin organize ettiği taramalarda, erkeklerde en sık görülen kanser türü olan Prostat Kanseri için taramaların düzenli yapılmasının devlet politikası haline getirilmesi amaçlanıyor. Gazimağusa Belediyesinde yapılan taramalarda, 45 yaş üzeri erkek personel ile birlikte 40 ile 45 yaş arasında olanlara da  prostat kanserinde aile öyküsü, 1. derece yakınlarında meme kanseri ve diğer kanser türlerinin olması risk faktörü kabul ederek test yapıldı.

prostat-kanseri-test-(3).jpg

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, KHYD’nin Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve belediyeler ile işbirliğinde temsili bir PSA taraması planladıklarını, taramaların devlet politikası haline getirilip tüm toplumun taramadan geçirilmesini amaçladıklarını kaydetti. Derneğin 60 bin TL’lik harcama ile 600 insanımızı taramadan geçirdiğini, tarama sonuçlarında 2 kişinin psa değerinin yüksek çıktığını, hastalık ilerlemiş olsa sadece bir kişinin tedavi masrafının 60 bin TL olacağına dikkat çekti. Erken teşhis edilmeyip kanser olan bu kişilerin hem hayatlarının risk altında olacağını hem de tedavilerinin masraflı olacağını ifade eden Kocaismail, erken teşhislerle hem insanları hem de devlet bütçesini korumuş olduklarını belirtti. Kocaismail, kapılarını kendilerine açan belediyelere ve çok cüzi bir fiyata taramaları yapan YDÜ’ye teşekkür etti.

img_20230314_091047.jpg

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa'da Hırsızlık!09 Mart 2023 Perşembe 14:32
  • Namık Kemal Lisesi’nde eğitim kurulacak 25 çadırda devam edecek08 Mart 2023 Çarşamba 21:24
  • Sivil Toplum Örgütleri Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay’ı Ziyaret Etti08 Mart 2023 Çarşamba 15:07
  • Mağusa Kültür Derneği: Mağusa’da artık hiç hiçbir şey eskisi gibi olmayacak08 Mart 2023 Çarşamba 11:21
  • MEB, GMB’de okul müdürleri ve okul aile birlikleri başkanlarıyla toplantı yaptı07 Mart 2023 Salı 18:45
  • GMB'de Milli Eğitim Bakanlığı toplantısı07 Mart 2023 Salı 16:16
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu05 Mart 2023 Pazar 11:45
  • Gümrüksüz Mal Tasarrufu05 Mart 2023 Pazar 11:30
  • CTP heyeti, Mağusa’daki okulları ziyaret etti04 Mart 2023 Cumartesi 11:31
  • Gazimağusa Belediyesi'nin borçları Belediye Meclis üyeleri ile paylaşıldı02 Mart 2023 Perşembe 21:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti