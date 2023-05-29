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Gazimağusa bölgesinde koyun keçi çiçek hastalığı

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Gazimağusa bölgesinde koyun keçi çiçek hastalığı
Gazimağusa bölgesinde koyun keçi çiçek hastalığı

Gazimağusa bölgesinde cuma akşamı iki hayvan işletmesinde küçükbaş hayvanlarda görülen koyun keçi çiçek hastalığı tespit edildi. Hızlıca harekete geçen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili birimleri hastalığın yayılmasını önlemek üzere tedbirler aldı.

Cumartesi günü Bakanlık bünyesinde oluşturulan Komite toplanarak kararlar üretti, Gazimağusa Tuzla ve Güvercinlik hayvancılık bölgeleri karantinaya alındı.

Karantina kapsamında bu bölgelerde hayvan hareketleri durduruldu, iki işletmede tespit edilen 6 küçükbaş hayvan uyutularak itlaf edilip gömüldü. Mandıralarda dezenfekte işlemleri başlatıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da bu sabah Gazimağusa Organize Hayvancılık bölgesine giderek koyun keçi çiçek hastalığı görülen bir işletmede incelemelerde bulundu, işletme sahibi ile görüştü.

Bakan Oğuz konuyla ilgili TAK muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığın Gazimağusa Organize Hayvancılık Bölgesi’nde iki işletmede saptandığını belirterek, hastalığın yayılmaması için 3 bölgede karantina ilan ettiklerini, geniş alanlı çalıştıklarını karantinanın 240 işletme ve 15 bin küçükbaş hayvan ile 24 işletme ve 1200 büyükbaş hayvanı kapsadığını kaydetti.

Alanın geniş olmasının işlerini zorlaştırdığını söyleyen Oğuz, ancak 2020 yılında aynı hastalıkla Karpaz bölgesinde mücadele verdiklerini hastalığı bitirdiklerini bu nedenle tecrübeli olduklarını ifade etti.

-Aşılar bugün geliyor

Hastalıkla mücadele kapsamında Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare yapıldığını ve bugün Türkiye’den 20 bin aşının akşam KKTC’de olacağını ve hayvanların aşılanmasına yarın başlanacağını belirtti.

Hastalıkla mücadelede yayılmayı önlemenin en iyi yönteminin aşılama olduğunu belirten Oğuz, hastalık belirtisi görülen hayvanların usulüne uygun olarak itlaf edileceğini ve hayvancıların zararlarının da tazmin edileceğini ifade etti.

Hastalıkla mücadeleyi komite, kaymakamlık, yerel yönetimler ilgili birimler ve polis ile birlikte yürüteceklerini söyleyen Oğuz, ”Amacımız kısa sürede bütün çiftliklerin aşılanması Kurban Bayramı’na kadar olan sürede hayvanların kesimleri kararının çıkması... Bütün kararlar Komite tarafından alınacak ve Bakanlık tarafından duyurulacak” dedi.

Gazimağusa Veteriner Dairesi’nde bir kriz masası kurulacağını, sevk ve idarenin buradan yapılacağını söyleyen Oğuz, kısa sürede aşılama için veteriner hekimlerden hizmet alınabileceğini ya da gönüllülük esası talebinde bulunacaklarını belitti.

 

-“İnsana bulaşma durumu yok”

 

Hastalığın insana bulaşma riski olmadığının altını çizen Bakan Oğuz, etlerin ve sütlerin tüketimi ile ilgili riskin de söz konusu olmadığını, ancak hayvancılığın risk altında olduğunu söyledi.

Hastalığı yapan virüsün 60 derece sıcaklıkta öldüğünü sütün kaynatılarak tüketilmesinde bir sakınca olmadığını, aşılanan hayvanların etlerinin tüketimi için ise 28 gün beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Hastalıkla mücadelede en önemli konunun ölümler nedeniyle hayvancılara vereceği zararın önlenmesi olduğunu, bütün çabalarının da bunu önlemek yönünde olduğunu söyleyen Bakan Oğuz, hastalığa yakalanan koyunların kurtulma ihtimali yüzde 70 iken esas riskin kuzularda olduğunu bu nedenle yayılmayı önlemek için hızlı bir şekilde aşılama yapacaklarını belirtti.

-Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya

Komite Başkanı Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya da, koyun keçi çiçek hastalığının küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde çok bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek, hastalığın; hava yolu, temas, böcek, hasta hayvanların atıklarıyla bulaşabileceğine dikkat çekti.

Kaya, hastalığın özellikle yavru hayvanlarda çok tehlikeli olduğunu bir aylığın altındaki kuzularda yüzde 100, 3 aylığa kadar olanlarda yüzde 60-70 ölümle sonuçlandığını, hayvanın yaşı ilerledikçe virüse karşı direncin geliştiğini ifade etti.

Hastalığın ciddi olduğunu ve üreticilerin iflası ile sonuçlanabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Kaya, bu nedenle en erken zamanda durdurulması gerektiğini, hastalığın tedavisinin olmadığını aşılamanın hayvanların hastalığa yakalanmaması veya hastalığı ayakta geçirmesi için yapıldığını belirtti.

Aşılama yapılan hayvanların etinin 28 gün süreyle kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Kaya, “Sütü 60 derece ve üzerinde kaynattığımız takdirde sütünü kullanabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz” dedi.

Kaya, hastalığın büyükbaş hayvanlarda öldürücü olmadığını, hastalığı taşıdığını, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla bölgedeki 1200 büyükbaş hayvanı da karantinaya dahil ettiklerini ifade etti.

-Tamer Altınoğlu

Süreç ile ilgili bilgi veren Gazimağusa Veteriner Dairesi Sorumlusu Tamer Altınoğlu perşembe akşamı duyarlı iki hayvan üreticisinden aldıkları ihbar üzerine bölgeye ekip gönderdiklerini, yapılan çalışma neticesinde koyun keçi hastalığı şüphesi oluştuğunu laboratuvarda yapılan tahlillerde hastalığın tespit edildiğini ve hemen bölgeye giderek iki işletmede semptom gösteren 6 hayvanı itlaf ederek gömdüklerini ifade etti.

Lefkoşa’da Bakanlıkta gerçekleştirilen Komite toplantısında alınan kararları uygulamaya koyduklarını belirten Altınoğlu, ”Hayvancılarımız ve halkımız bize inansın, güvensin biz gerekli bilgi beceri ve donanıma sahibiz. Yeter ki bizim söylediklerimizi yapsınlar, yerine getirsinler biz bu hastalığın üstesinden gelebiliriz” dedi

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