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Gazimağusa Limanı’nda Tarihi Keşif: Antik Mezar Ortaya Çıktı

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Gazimağusa Limanı’nda yapılan ihbar üzerine başlatılan inceleme sonucunda, Hellenistik Döneme ait olduğu belirlenen kaya oyma antik mezar gün yüzüne çıkarıldı.
Gazimağusa Limanı’nda Tarihi Keşif: Antik Mezar Ortaya Çıktı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından yapılan açıklamada, 21 Haziran Cuma günü saat 18.00 sıralarında liman bölgesindeki ana aks üzerinde çökme olduğuna dair ihbar ulaştırıldığı belirtildi. 

İhbarın ardından hızla bölgeye intikal eden ekiplerin yaptığı ilk incelemede, çökmenin antik bir kaya oyma mezardan kaynaklandığı belirlendi. Durumun ciddiyeti üzerine Gazimağusa Polis Müdürlüğü ve Liman Güvenliği ile koordinasyon sağlanarak bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kazı çalışmalarına başlanıncaya kadar alan 24 saat esasına göre koruma altına alındı. 

23 Haziran 2025 Pazartesi sabahı başlayan kazı çalışmalarında, üç klineye sahip oda şeklindeki kaya mezarın giriş kısmının taş bloklarla kapatıldığı tespit edildi. İlk değerlendirmelere göre mezarın Hellenistik Döneme tarihlendiği bildirildi. 

Kazılarda; pişmiş toprak kase, kandil, lagynos, unguentariumlar, çeşitli çanak çömlekler, cam unguentarium, tunç sikke ve iğne parçaları ile altın yapraklara rastlandı. Ayrıca mezar içerisinde insana ait kemik kalıntıları da gün yüzüne çıkarıldı. 

Çalışmaların devam ederken, ortaya çıkan arkeolojik buluntuların temizlenip envanterlenerek bilimsel olarak incelenmesinin, ardından konservasyon süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte müzede sergilenmek üzere hazırlanacak.

Kazı çalışmaları süresince alan, Gazimağusa Liman Güvenliği ve Liman Polisi tarafından korunmaya devam edecek.

 

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