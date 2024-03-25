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Gazimağusa'da Alkollü Sürücünün Kaza Girişimi: Aydınlatma Direğine Çarptı, Yaralı Yok

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Alkollü Sürücünün Korkunç Kazası: Gazimağusa'da Direksiyon Hakimiyeti Kayboldu, Yaralı Olmazken Soruşturma Başlatıldı
Gazimağusa'da Alkollü Sürücünün Kaza Girişimi: Aydınlatma Direğine Çarptı, Yaralı Yok

Elbette, işte daha detaylı ve genişletilmiş bir metin:

Gazimağusa'da Alkollü Sürücünün Kaza Geçirmesi: Aydınlatma Direğine Çarptı, Yaralı Yok

Gazimağusa'da yaşanan bir trafik kazası, alkollü sürücünün dikkatsizliği sonucu orta refüj üzerinde bulunan bir aydınlatma direğine çarpmasıyla meydana geldi. Olay, 24 Mart 2024 tarihinde saat 23:00 sıralarında Şehit İbrahım Kazım Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kaza, Celal BENER (39 yaşında) isimli sürücünün yönetimindeki VD 253 plakalı salon aracın 94 miligram alkollü içki tesiri altında kuzey istikametine doğru seyir halindeyken gerçekleşti. Celal BENER'in dikkatsizliği sonucu araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Ardından kontrolsüzce sola doğru savrulan araç, yol içerisinde durdu.

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