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Gazimağusa’da bazı bölgelerde yarın dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak

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Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde yarın dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak.
Gazimağusa’da bazı bölgelerde yarın dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak

Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde yarın dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, 08.00-10.00 ve 18.00-20.00 saatleri arasında yapılacak kesintilerden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası, Ergenekon Köyü, Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere”

Elektrik kesintisi, hat çekim çalışması nedeniyle yapılacak.

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