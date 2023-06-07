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Gazimağusa’da kanalizasyon çalışması takvimi açıklandı

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Gazimağusa Belediyesi, bölgelerdeki kanalizasyon çalışmalarıyla ilgili çalışma takvimini açıkladı.
Gazimağusa’da kanalizasyon çalışması takvimi açıklandı

Gazimağusa Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından yapılmakta olan Gazimağusa kanalizasyon şebekesi iyileştirme çalışmalarında, tamamlanan sokaklar ile yapımına yeni başlanacak sokakların çalışma takvimini açıkladı.

Buna göre, hat döşemesi ve sıkıştırma işlemi yapılan Mustafa Kemal Bulvarı’nda asfaltlama çalışması tamamlandı.

Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Hurmalı çember ile Ali Mahir Parkı arasındaki güzergâhta kazılan yerlerin hem dolgu hem de sıkıştırma işlemi test edildikten sonra asfaltlama işlemine geçildi.

AB tarafından yapılan ve kontrol edilen çalışmaların takibini sürekli yapan Gazimağusa Belediyesi Kanalizasyon Birimi, hat döşemesi yapılan yerlerin testinin mutlaka yapılması ve yeterli sıkıştırma yapılması konusunda ısrarcı oluyor.

Mustafa Kemal Bulvarı’nın Gazimağusa Terminali ile Sema Otel (European Otel) arasında kalan kısmının asfalt dökümünün gelecek hafta yapılması planlanıyor.

Ayhan Niyazi Sokak’ın da asfaltlanmasına birkaç gün içinde başlanıyor. 

Konsorsiyum tarafından Haziran 2022’de başlayan çalışmaların Kasım ayında tamamlanması öngörülüyor.

Yeni başlanacak sokaklar  için ise  çalışma takvimi şu şekilde:

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