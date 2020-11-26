Geçitkale Belediyesi’nin Logosu DAÜ’nün Katkılarıyla Yenilendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün katkılarıyla Geçitkale Belediyesi’nin logosu yeniden tasarlanarak yenilendi. Bölüm öğrencilerinin katıldığı bir yarışma sonucu belirlenen yeni logo belediye meclisi tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Geçitkale Belediyesi Başkanı Hasan Öztaş, eski logonun sadelik, oran, renk, özgünlük ve uygulama olarak çağdaş gereksinimlere cevap vermediğini belirterek, yeni bir logoya uzun bir süredir gereksinim duyduklarını belirtti. Bu gereksinim doğrultusunda DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ile temasa geçtiklerini ifade eden Öztaş, sürecin başından beri yeni logonun tasarlanması için fakültenin tüm imkanlarının seferber edildiğini, bu nedenle de Prof. Dr. Çavuşoğlu’na teşekkürlerini ilettiklerini bildirdi.

Prof. Dr. Çavuşoğlu, Geçitkale Belediyesi’nin yeni logosunun tasarlanması için DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri arasında bir yarışma düzenlediklerini dile getirerek, DAÜ olarak bu projeye destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kazanan Logo Kemal Menemenci’nin

Yeni logonun belirlenmesi için düzenlenen yarışmayla ilgili bilgi veren DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan, yarışmaya 35 öğrencinin katıldığını ve Bölüm Başkan Yardımcısı Shahryar Mirzaalikhani ve öğretim görevlisi Marjan Khajavi’nin de danışman olarak projeye destek verdiğini belirtti. Pandemi döneminde de öğrencilerin yoğun bir şekilde çalışarak oldukça nitelikli çalışmalar ortaya çıkardığı yarışmaya toplam 63 eser katıldı.

Jürinin seçim yapmakta zorlandığı ve iki tur yapılan değerlendirme sonucunda, DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Kemal Menemenci’nin tasarladığı logo birinci olmaya hak kazandı. Günümüz çağdaş tasarım gereksinimlerini bünyesinde barındıran çalışma, Geçitkale bölgesinin simgelerinden olan zeytin ağacını ve Belediye’nin Cittaslow üyeliğini sanatsal olarak etkin bir şekilde harmanlayan bir logo olarak tüm jüri üyelerinden tam puan aldı.