Genç kalmak için yılda 2 milyon dolar harcıyor, oğlunun kanını kullanıyor

Zamanı durdurmak mümkün değil ama Amerikalı girişimci Bryan Johnson, genç kalma konusunda oldukça kararlı görünüyor. Ünlü girişimci sadece bunun için yılda 2 milyon dolar harcıyor ve üstüne 17 yaşındaki oğlunun kanını kullanıyor.

F. Scott Fitzgerald’ın kaleme aldığı ve sinema dünyasına da uyarlanıp pek çok ödül alan Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi gerçek olabilir. Filmde yaşlı olarak doğan ve yıllar geçtikçe gençleşen Benjamin Button’ın yaşamı anlatılıyordu. Ünlü bir girişimcinin çabalarıyla artık bu ilginç hikâye gerçekleşebilir.

Ne yazık ki Amerikalı girişimci Bryan Johnson, pek çoğumuz gibi yıllar geçtikçe filmdeki gibi gençleşmiyor; ancak ünlü iş insanı genç kalma konusunda oldukça takıntılı. Johnson, sırf bunun için yılda 2 milyon dolar para ödüyor. Daha önce de bu çabalarıyla manşetlere çıkan Johnson, bu defa da 17 yaşındaki oğlunun kanını kullanmasıyla dikkat çekiyor.

Bloomberg’in haberine göre; penisi ve rektumu da dahil olmak üzere iç organlarını genç bir şekilde çalışır durumda tutmak isteyen 45 yaşındaki yazılım geliştiricisi Bryan Johnson, kan nakli için 17 yaşındaki oğlu Talmage’ı seçti.

3 NESİL BİRBİRLERİNE KAN AKTARDI

Johnson, geçen ay Dallas yakınlarındaki bir klinikte, 70 yaşındaki babası Richard ve oğlu Talmage ile saatlerce süren bir kan değişim operasyonu geçirdi.

Johnson genellikle kimliği bilinmeyen bir donörden plazma alıyordu, ancak bu defa oğlu Talmage, ona bir litre kan sağladı.

Johnson, Bloomberg’e, plazma değişiminden rejimini denetlemeye kadar 30 doktor ve rejeneratif sağlık uzmanından oluşan bir ekiple çalıştığını söyledi.

Yaşlanma karşıtı bir teknik olarak plazma kullanmak, bilim insanlarının genç ve yaşlı fareler üzerindeki çalışmalarından sonra dikkat çekti. Uygulanan teknik sonrası daha yaşlı fareler bilişsel işlevlerinde, metabolizmalarında ve kemik yapılarında iyileşmeler gösterirken, daha genç olanlarda da sık kan bağışının olumlu etkileri olabileceği görüldü.

“İĞRENÇ VE TEHLİKELİ”

Ancak Johnson’ın gençleşme yöntemi bazı uzmanlar tarafından ne etik ne de bilimsel olarak uygun bulunuyor. Los Angeles’taki City of Hope Ulusal Tıp Merkezi’nde biyokimyacı olan Charles Brenner, Bloomberg’e “Bunun geçerli bir insan tedavisi olduğunu önerecek kadar şey öğrenmedik. Bana göre iğrenç, kanıtsız ve nispeten tehlikeli” dedi.

30’lu yaşlarının başında ödeme şirketi Braintree Payment Solutions’ı EBay’e 800 milyon dolara satarak servet kazanan Johnson, bu yılın başlarında gençleşme sevdasıyla dünya basınında yer almıştı.

ONLU YAŞLARININ SONUNA DÖNMEYE ÇALIŞIYOR

Johnson, her sabah saat 5’te iki düzine takviye ile başlayan katı bir rutine sahip. Vitaminlerini aldıktan sonra egzersiz yapıp, düşük kalorili vegan bir diyet ile güne devam ediyor. Uyurken ise, gece boyunca kaç ereksiyon yaşadığını sayan bir makineye bağlanıyor.

Johnson’ın hedefi; beyni, karaciğeri, böbrekleri, dişleri, derisi, saçı, penisi ve rektumu dahil olmak üzere tüm ana organlarının onlu yaşlarının sonundaki gibi işlev görmesini sağlamak.

Johnson’ın bir öğünü

45 yaşındaki Johnson şu an için tedavilerin sonunda 37 yaşında bir kalbe ve 28 yaşında bir tene sahip.

Johnson’ın tüm bu çabaları Project Blueprint adlı bir yaşlanma karşıtı girişimin parçası. Johnson, 2021 tarihli bir blog gönderisinde, “Yeni çabam Project Blueprint, vücudumun 70 organının tamamını ölçmeyi ve ardından her birinin biyolojik yaşını maksimum düzeyde tersine çevirmeyi hedefliyor” dedi.