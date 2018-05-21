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“Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018”e son başvuru tarihi 25 Mayıs 2018

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“Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018”e sonbaşvuru tarihi 25 Mayıs 2018
“Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018”e son başvuru tarihi 25 Mayıs 2018

Seçmeleri 30 Mayıs 2018’de yapılacak Kültür Dairesi “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018”e son
başvuru tarihi 25 Mayıs 2018 Kültür Dairesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 14 Mayıs
2018 tarihinde başlattığı başvuru kabul süresi 25 Mayıs 2018 tarihinde dolacak olan “Genç Sanatçılar
Resim Yarışması”nın seçmeleri 30 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak. Seçici kurulu, Ressam Filiz Ankaç,
Grafiker Ressam Nilgün Güney ile Resim ve Seramik Sanatçısı Şenol Özdevrim’den oluşan yarışmaya mesai
saatleri içinde Kültür Dairesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’nde başvuru kabul ediliyor. Kültür
Dairesi’nden verilen bilgiye göre katılım detayları şartnamede belirtilen yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve
üyelerin birinci derece yakınları dışında, 1 Ocak 1983 ve 31 Aralık 2002 tarihleri içerisinde doğan tüm
ressam ve resim sanatına ilgi duyan KKTC vatandaşları katılabiliyor. Kültür Dairesi’nin kayıtlı mail
listesine gönderilmiş olan Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018 Şartnamesi, Daireden ve Dairenin
www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından alınabiliyor.

Yarışmaya katılmayı arzu edenler kulturdairesi@yahoo.com adresine e-posta göndererek de şartnameyi edinebilirler. Başarılı ressamlar ödüllendirilerek teşvik
edilecek Bu yıl 10.’su gerçekleştirilecek yarışma, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak
ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının
bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor.
Genç Sanatçılar Resim Yarışması Ödülleri Ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest
olan seçici kurulun, yarışmada sergilenmeye değer bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği üç esere,
derecelendirme yapılmaksızın başarı ödülü ve bir de mansiyon verilecek. Başarı ödülü almaya hak kazanacak
eserlerin her biri, 2,000TL ve mansiyon da 750TL para ödülü ile birlikte plaketle de ödüllendirilecek.
Seçici kurulun sanatçıyı teşvik amacıyla uygun görmesi halinde belirleyeceği bir esere de jüri özel ödülü
ile ödüllendirilerek, eser sahibine plaket ve 500TL tutarında para ödülü verilecek. Atatürk Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilecek Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018 Sergisi’nin açılışı ve ödül töreninin
tarihi ise önümüzdeki günlerde duyurulacak. 

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