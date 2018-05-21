Seçmeleri 30 Mayıs 2018’de yapılacak Kültür Dairesi “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018”e son

başvuru tarihi 25 Mayıs 2018 Kültür Dairesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 14 Mayıs

2018 tarihinde başlattığı başvuru kabul süresi 25 Mayıs 2018 tarihinde dolacak olan “Genç Sanatçılar

Resim Yarışması”nın seçmeleri 30 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak. Seçici kurulu, Ressam Filiz Ankaç,

Grafiker Ressam Nilgün Güney ile Resim ve Seramik Sanatçısı Şenol Özdevrim’den oluşan yarışmaya mesai

saatleri içinde Kültür Dairesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’nde başvuru kabul ediliyor. Kültür

Dairesi’nden verilen bilgiye göre katılım detayları şartnamede belirtilen yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve

üyelerin birinci derece yakınları dışında, 1 Ocak 1983 ve 31 Aralık 2002 tarihleri içerisinde doğan tüm

ressam ve resim sanatına ilgi duyan KKTC vatandaşları katılabiliyor. Kültür Dairesi’nin kayıtlı mail

listesine gönderilmiş olan Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018 Şartnamesi, Daireden ve Dairenin

www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından alınabiliyor.

Yarışmaya katılmayı arzu edenler kulturdairesi@yahoo.com adresine e-posta göndererek de şartnameyi edinebilirler. Başarılı ressamlar ödüllendirilerek teşvik

edilecek Bu yıl 10.’su gerçekleştirilecek yarışma, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak

ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının

bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor.

Genç Sanatçılar Resim Yarışması Ödülleri Ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest

olan seçici kurulun, yarışmada sergilenmeye değer bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği üç esere,

derecelendirme yapılmaksızın başarı ödülü ve bir de mansiyon verilecek. Başarı ödülü almaya hak kazanacak

eserlerin her biri, 2,000TL ve mansiyon da 750TL para ödülü ile birlikte plaketle de ödüllendirilecek.

Seçici kurulun sanatçıyı teşvik amacıyla uygun görmesi halinde belirleyeceği bir esere de jüri özel ödülü

ile ödüllendirilerek, eser sahibine plaket ve 500TL tutarında para ödülü verilecek. Atatürk Kültür

Merkezi’nde gerçekleştirilecek Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018 Sergisi’nin açılışı ve ödül töreninin

tarihi ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.



