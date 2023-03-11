Gençler Birliği’nde potada flaş transfer!

ABD’Lİ TECRÜBELİ BASKETBOLCU BRONSON İSKELE’DE

2022-2023 Açılış Kupası Şampiyonu Caesar Larnaka Gençler Birliği’nde ProLig hazırlıkları devam ediyor. Çalışmalarını sürdüren Basketbol takımı, her hafta bir de hazırlık maçı oynayarak lige son hazırlıklarını tamamladı.

DMİTRY PALSÇUK ALT YAPILARDA BAŞ ANTRÖNÖR

Alt Yapı EASY Lig takımlarına Yönetim Kurulu tarafından Baş Antrönör Koç olarak görevlendirilen eski tecrübeli Eurolig Oyuncularından Belaruslu Dmitry Palsçuk’la birlikte teknik kadrosunu genişleten Caesar Larnaka Gençler Birliği büyük takımlarda yakaladığı başarısını da devam ettirmek istiyor.

Caesar Larnaka Gençler Birliği Prolig’de parolasını Şampiyonluk olarak belirledi.

BRONSON GENÇLER BİRLİĞİ’NDE

Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol takımı Prolig’in açılmasına günler kala 210 cm boyunda dev bir transfer gerçekleştirdi. ABD’li tecrübeli Eurolig oyuncusu Charles Bronson’u renklerine bağladı. Bronson’un bir süredir İskele’de Caesar Larnaka Gençler Birliği takımı ile birlikte çalışmalara katıldığı belirtildi.

KOÇ HASAN KASAP: BÜTÜN KUPALARA TALİBİZ

Hasan Kasap, İskele ’de Kulüp Yönetiminin her konuda takımın yanında olduğunu, bir kentin adeta takımın etrafında kenetlendiğini belirterek oyuncular ile birlikte şampiyonluğu İskele’ye ve Gençler Birliği camiasına getirme hedefine kilitlendiklerini açıkladı. Kasap taraftarların her maçı büyük bir heyecan ve mutluluk içerisinde izleyeceklerini de belirtti.

YILMABAŞAR SEYİRCİ REKORU KIRMAYI HEDEFLİYORUZ

2022-2023 Açılış Kupası Şampiyonu Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol Şube sorumlusu Erkut Yılmabaşar yaptığı açıklamada Gençler Birliği Yönetim Kurulu’nun teknik kadroda yaptığı görevlendirmeler sonrasında takıma çok önemli, tecrübeli bir Amerikalı Basketbol oyuncusu kazandırdığını belirtti. Yılmabaşar ABD’li tecrübeli oyuncu Bronson’un katkısı ile Caesar Larnaka Gençler Birliği’nin hedefinin 2022-2023 sezonundaki bütün kupaları kazanmak olduğunu kaydetti. Yılmabaşar Gençler Birliği’nin parkede seyir zevki çok güzel maçlar oynayacağını belirtti. Yılmabaşar İskele’deki her maçta daha çok seyirci ile oynamak istediklerini belirterek bu yıl hedefimiz İskele’de seyirci rekoru da kırmaktır dedi.

MENTEŞ: GENÇLER BİRLİĞİ BASKETBOL’DA DA MARKA KULÜPTÜR

Larnaka Gençler Birliği S.K. Başkanı Metin Menteş kulübün basketbol takımına yapılan yeni transferi değerlendirerek basketbol takımının yerli ve yabancı oyuncuları ile kenetlendiğini seyir zevki yüksek ve her maçı final tadında oynayacağına olan inancını belirtti. Menteş transferin gerçekleşmesinde katkıda bulunan sponsorlara da teşekkürlerini iletti.