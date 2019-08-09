Gençler DAÜ ile uzayı keşfetti

Ücretsiz yapılan bu bilimsel etkinlik, 5 ve 7 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Söz konusu tarihlerin seçilmesinin sebebi, yıldızların ve gezegenlerin gözlemlenmesi için uygun konumların bu tarihlerde oluşması olarak açıklandı. Farklı yaş gruplarından gençler, gökyüzünü inceleme imkanı buldu, uzay ve astronomi ile ilgili detaylı bilgi edindi. Etkinlik oldukça keyifli geçti.

Sertifika Verildi

Astronomi Yaz Kursu için Astronomi Lisansı’na (BS University of Central Lancashire, UK) sahip öğretmen Yenal Öğmen ve DAÜ Fizik Bölümü Doktora Öğrencisi Huriye Gürsel gönüllü olarak görev yaptı. Kursun teorik kısmı, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’ndeki 35 kişilik bir sınıfta anlatıldı. Gözlem ise Yenal Öğmen’in Green Island Observatory envanterindeki bir teleskobun yardımı ile yapıldı. Kursun tamamlanmasının ardından öğrencilere ve eğitmenlere katılım sertifikası verildi.