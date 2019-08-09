  • BIST 99.650
  • Altın 264,416
  • Dolar 5,4763
  • Euro 6,1341
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Gençler DAÜ ile uzayı keşfetti

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü topluma yarar bilinci ile 12 yaş ve üzeri orta-eğitim öğrencilerine yönelik Astronomi Kursu düzenledi
Gençler DAÜ ile uzayı keşfetti

Ücretsiz yapılan bu bilimsel etkinlik, 5 ve 7 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Söz konusu tarihlerin seçilmesinin sebebi, yıldızların ve gezegenlerin gözlemlenmesi için uygun konumların bu tarihlerde oluşması olarak açıklandı. Farklı yaş gruplarından gençler, gökyüzünü inceleme imkanı buldu, uzay ve astronomi ile ilgili detaylı bilgi edindi. Etkinlik oldukça keyifli geçti.

 

a3-img_7065.jpg

 

Sertifika Verildi

Astronomi Yaz Kursu için Astronomi Lisansı’na (BS University of Central Lancashire, UK) sahip öğretmen Yenal Öğmen ve DAÜ Fizik Bölümü Doktora Öğrencisi Huriye Gürsel gönüllü olarak görev yaptı. Kursun teorik kısmı, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’ndeki 35 kişilik bir sınıfta anlatıldı. Gözlem ise Yenal Öğmen’in Green Island Observatory envanterindeki bir teleskobun yardımı ile yapıldı. Kursun tamamlanmasının ardından öğrencilere ve eğitmenlere katılım sertifikası verildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ IEEE Robot Takımı “Robotex Internatıonal” Yarışması’na hazırlanıyor02 Ağustos 2019 Cuma 13:03
  • DAÜ Fizik Bölümü’nden astronomi yaz kursu02 Ağustos 2019 Cuma 12:05
  • DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi yüksek lisans programlarının başarısı31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:19
  • DAÜ Pastacılık ve Ekmekçilik Ön Lisans Programı’na öğrenci kabul edecek31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:01
  • DAÜ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’ndan yeni ön lisans programı30 Temmuz 2019 Salı 14:02
  • DAÜ Eğitim Fakültesi’nde “Eğitim Söyleşileri” günleri gerçekleştirildi30 Temmuz 2019 Salı 13:59
  • DAÜ BTYO’dan haritacılık alanında önemli atılım29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:36
  • DAÜ İletişim Fakültesi’nden iki yeni lisans programı26 Temmuz 2019 Cuma 14:03
  • DAÜ doğuyla batıyı birleştiren sanat projesinde26 Temmuz 2019 Cuma 11:57
  • DAÜ BTYO FIBAA akreditasyon sürecinden geçiyor25 Temmuz 2019 Perşembe 16:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti