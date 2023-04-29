  • BIST 4.617,93
  • Altın 1244.038
  • Dolar 19.4456
  • Euro 21.4194
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Gençlerde gizli yüksek tansiyon ortaya çıktı

» »
Uzmanlar, İngiltere'de yaşları 16 ila 24 arasında değişen yaklaşık 170.000 gencin bilmeden yüksek tansiyon riski taşıdığı konusunda uyardı.
Gençlerde gizli yüksek tansiyon ortaya çıktı

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), yüksek tansiyon oranının yaklaşık 100 genç erkekten beşinde ve 100 genç kadından birinde olduğunu söylüyor.

Başlangıçta semptomlara veya problemlere neden olmasa da kalbe ve kan damarlarına ekstra yük bindiren yüksek tansiyon veya hipertansiyon, İngiltere’deki kalp krizlerinin ve felçlerin yaklaşık yarısından sorumlu.

Uzmanlar her yaşta gelişebilen yüksek tansiyonun uzun vadeli zararlarından kaçınmak için çeşitli adımların atılması gerektiğini söylüyor.

İNSAN KONTROLÜNDE OLAN FAKTÖRLER VAR

Verilere göre, Birleşik Krallık’taki yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin yüksek tansiyona sahip olduğunu ancak birçoğunun bunun farkında olmadığını söylüyor. Aşırı kilolu olmak, sağlıksız beslenmek, hareket etmemek, çok fazla alkol almak ve sigara içmek kan basıncını yükseltebilir.

İngiltere Sağlık Araştırması’nda kan basıncı ölçümleri toplanan 16-24 yaş arası kadınların %4’ü (yaklaşık 110.000) ve erkeklerin %7’si (yaklaşık 210.000) yüksek tansiyona sahiptir.

Blood Pressure UK yardım kuruluşundan Dr. Pauline Swift, yaşlanma ve etnik köken gibi bazı risk faktörlerinin kaçınılmaz olduğunu, diğerlerinin ise insanların kontrolünde olduğunu söyledi. Swift, “Son yıllarda, genellikle kötü beslenme, çok fazla tuz tüketme ve kilo alımına yol açan egzersiz eksikliğinin bir sonucu olarak, yüksek tansiyonu olan genç hastalarda bir artış gördük” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tip 2 diyabetle ilgili çarpıcı araştırma: Akciğeri etkiliyor28 Nisan 2023 Cuma 11:59
  • Human Papilloma Virüs (HPV) Aşıları Kadın ve Erkeklere Uygulanmalıdır28 Nisan 2023 Cuma 10:52
  • Uyku uzmanından kaliteli bir uyku için 5 öneri27 Nisan 2023 Perşembe 22:47
  • İşe giriş-çıkış imzası eksik olan doktorların bir aylık maaşları kesilecek… Dr. Hüdaverdi: “Canları sağ olsun”27 Nisan 2023 Perşembe 22:24
  • Hafif darbeler bile beyin hasarına neden olabilir27 Nisan 2023 Perşembe 13:29
  • Vücudumuzdaki hangi sinyaller kalp hastalığı işareti olabilir?27 Nisan 2023 Perşembe 12:04
  • Balık eti mi? Kırmızı et mi? Beyaz et mi?26 Nisan 2023 Çarşamba 23:19
  • ‘Aşı karşıtlığı yüzünden ölümler artıyor’26 Nisan 2023 Çarşamba 20:47
  • Bilim insanları araştırıyor… Covid aşıları kulak çınlamasına mı neden oluyor?26 Nisan 2023 Çarşamba 13:25
  • Mide üşütmesi nedir? Mide üşütmesine ne iyi gelir?26 Nisan 2023 Çarşamba 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti