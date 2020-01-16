“Gerekli açıklamaları görmediğimiz takdirde yeniden yollarda olacağız”

Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok Grubu kurucusu Fikri Marasali, “Hükümetten gerekli açıklamaları görmediğimiz takdirde, 1-2 hafta içinde çok daha iyi organize olarak çok daha planlı ve programlı bir şekilde yeniden yollarda olacağız” açıklamasında bulundu.

Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok Grubu kurucusu Fikri Marasali, “Hükümetten gerekli açıklamaları görmediğimiz takdirde, 1-2 hafta içinde çok daha iyi organize olarak çok daha planlı ve programlı bir şekilde yeniden yollarda olacağız” açıklamasında bulundu.

‘Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok’ Grubu kurucusu Fikri Marasali, sayfa üzerinden bir açıklama gerçekleştirerek, dün gerçekleşen protestoyla ilgili vatandaşa teşekkürlerini iletti, yeniden sokağa çıkma uyarısında bulundu.

Hükümetten gerekli açıklamaları görmemeleri halinde birkaç hafta içerisinde yeniden “yollara çıkacaklarını” ifade eden Marasali, “Halkın hareketini kimse engellemeyecektir” dedi.

Fikri Marasali’nin açıklaması şöyle:

“Sevgili arkadaşlar, dünkü eylemimizden dolayı sizlere bu sayfadaki katılan katılmayan herkese destekleriniz için teşekkür etmek istedim.

Tamamen içten samimi ve doğal, hiç bir partiye, oluşuma ve kuruluşa bağlı olmadan halkın kendinin sizlerin gerçekleştirdiği bu güzel toplantıda hiç kimsenin taşkınlık yapmadan, kimsenin burnu kanamadan gururla ve başarıyla ayrıldığımız için sonsuz mutluluk duyuyorum...

Sayımızın giderek artacağına olan inancımla bugün hükümete verdiğimiz süre bittiği andan itibaren gerekli açıklamaları görmediğimiz takdirde 1-2 hafta içinde çok daha iyi organize olarak çok daha planlı ve programlı bir şekilde yeniden yollarda olacağız ve bunu, bu halkın hareketini hiç kimse engelleyemeyecektir...

Bize hiçbir maddi karşılık beklemeden destek veren tüm arkadaşlara verdikleri destek için teşekkür ederken...

Biz hep birlikte olursak, birlik olursak başaramayacağımız hiç bir şeyin olmadığını artık anlamanızı ve çok daha katılımcı ve çok daha sesimizi çıkararak bizlere katkı vermenizi beklediğimi ifade ederken..

Herkese sevgi dolu kazasız belasız çok daha bir K. Kıbrıs hayalimizle teşekkürlerimizi sunuyoruz...

İyi ki varsınız, Allah hepinizden razı olsun.”