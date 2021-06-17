  • BIST 1.424
  • Altın 497,514
  • Dolar 8,6750
  • Euro 10,3582
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

GİGEM’de “Crafts & Vintage Bazaar”Etkinliği Düzenleniyor

» »
SOS Çocuköyü Derneği’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), Cumartesi akşamı “Crafts & Vintage Bazaar”etkinliğine ev sahipliği yapacak.
GİGEM’de “Crafts & Vintage Bazaar”Etkinliği Düzenleniyor

SOS Çocuköyü Derneği’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), Cumartesi akşamı “Crafts & Vintage Bazaar”etkinliğine ev sahipliği yapacak.

SOS Çocukköyü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Crafts & Vintage Bazaar adıyla iki yıldır farklı mekanlarda gerçekleştirilen etkinlik, 18.00-22.00 saatleri arasında GİGEM bahçesinde yer alacak.

KKTC’nin her yerinden üreticilerle renklenen kitlesel bir etkinlik haline gelen Crafts & Vintage Bazaar’da tasarım ve el yapımı ürünler, müzik, vejetaryen yemek ve atıştırmalıklar ile içecekler bulunacak.

Etkinliğe katılacakların mavi kot pantolon ve beyaz bir üst giymeleri istendi.

GİGEM Koordinatörü Övgü İnce konuyla ilgili açıklamasında, Crafts & Vintage Bazaar ile üretime katkı koymak, kişilerin yeni fikirlerini özgürce ortaya koyabilmelerini ve deneyimlerini paylaşabilmelerine ortam yaratabilmek gibi toplumsal amaçlarının örtüştüğünü kaydetti.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Müzisyenler" Heykeli Osman Örek Caddesi'nde13 Haziran 2021 Pazar 10:44
  • Girne Belediye Başkanı Güngördü, Türkiye Belediyeler Birliği Yetkilisini Kabul Etti11 Haziran 2021 Cuma 14:10
  • Türkiye’den Uzman Belediye Heyeti, Girne Belediyesi’ni Ziyaret Etti10 Haziran 2021 Perşembe 15:13
  • Girne’de Yarın Elektrik Kesintileri Olacak09 Haziran 2021 Çarşamba 14:09
  • Girne'de 197 işyeri denetlendi09 Haziran 2021 Çarşamba 13:40
  • Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Desteğinden Sorumlu Genel Direktör Mario Nava, Çatalköy Belediyesi’ne ziyarette bulundu08 Haziran 2021 Salı 10:10
  • Trafo Binaları ve Boş Duvarlar Grafiti ve Resim Yarışması düzenleniyor05 Haziran 2021 Cumartesi 11:25
  • Güngördü: Çevre, dünün mirası yarının emanetidir.04 Haziran 2021 Cuma 13:38
  • Alsancak'ta elektrik kesintisi olacak!03 Haziran 2021 Perşembe 15:34
  • Girne'de İkametgahtan Hırsızlık ve Mülke Tecavüz       03 Haziran 2021 Perşembe 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti