Girne Limanı’nda cehennem sıcağı: İnsanlar perişan halde

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Girne Limanı’nda yoğunluk arttı. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarda Bayram öncesi gemi seferleri için Girne Limanı’nda adım atacak yer olmaması dikkat çekiyor.
Memleketlerine gitmek için Girne Limanı’nda gemi bekleyen insanların oluşturduğu yoğunluk, “İğne atsan yere düşmez” dedirtti. Yaşanan hava sıcakları da eklenince, gemi bekleyen insanlar baygınlık geçirme noktasına geldi.
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