Girne ve Beyarmudu'da Trafik Kazaları: Alkollü Sürücü Tutuklandı, İki Kişi Hastanede Tedavi Altında

Girne'de alkollü araç kullanımı nedeniyle gerçekleşen kazada yaralanan olmazken, Beyarmudu-Türkmenköy Anayolu'ndaki kazada iki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı; her iki olayda da soruşturma devam ediyor.

Girne ve Beyarmudu'da Yaşanan Trafik Kazaları: Alkollü Sürücü Tutuklandı, İki Kişi Hastanede Tedavi Altında

Girne'de Kaza:

13 Haziran 2024 tarihinde, saat 20:15 sıralarında, Girne'nin Karaoğlanoğlu bölgesinde İstiklal Sokak üzerinde meydana gelen kazada, Yiğithan DEMİREL (E-25), 110 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZUH 931 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu kaza yaptı. Önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yoldaki kasis nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan Özcan ATASOY (E-27) yönetimindeki PF 330 plakalı aracın arka kısmına çarpan DEMİREL'in bu hatası, trafik kurallarını ihlal ettiğini ve alkollü araç kullanmanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Neyse ki, kaza sonucunda herhangi bir yaralanma olmadı. Ancak, kazaya sebebiyet veren Yiğithan DEMİREL, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve dikkatsizlik sonucu trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor.

Beyarmudu-Türkmenköy Anayolu'nda Kaza:

14 Haziran 2024 tarihinde, saat 07:45 sıralarında, Beyarmudu-Türkmenköy Anayolu'nun birinci kilometresi üzerinde, bir başka ciddi trafik kazası meydana geldi. Behiç ZAİMOĞLU (E-38) yönetimindeki KP 431 plakalı araç, güney istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve karşı istikametten gelmekte olan Vijdan DÜZOVA (K-69) yönetimindeki JN 265 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle, JN 265 plakalı araç yolun solundan çıkarak takla attı ve sağ yan kısmı üzerine devrildi. Bu dramatik kaza, trafik kurallarına uymanın ve dikkatli araç kullanmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.