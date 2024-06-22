Girne'de araç, Gazimağusa'da ise ev yandı

Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan araçta ve Gazimağusa'da ise Beyrut Sokak üzerinde bulunan ikametgâhta yangın meydana geldi.

Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir araçta ve Gazimağusa'da Beyrut Sokak üzerinde bulunan bir ikametgâhta dün yangın meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, seyir halinde bulunan Mert Can Çevik yönetimindeki salon araçta dün saat 13.30 sıralarında muhtemelen motor bölümünde meydana gelen yakıt kaçağının sıcak egzoz aksamlarına temas etmesi sonucu yangın meydana gelen yangın neticesinde araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

YANGININ SEBEBİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Beyrut Sokak üzerinde ise dün saat 12.00 sıralarında Yıldız Kılınç'a ait ikametgah içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu ikametgahın yatak odası içerisindeki muhtelif eşyalar ve mutfak dolapları yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.