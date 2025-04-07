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Girne’de bazı bölgeler 7 saat elektriksiz kalacak

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo ve hat bakımı çalışması nedeniyle Alsancak, Karaoğlanoğlu ve Lapta bölgesinin büyük bir bölümünün 7 saat elektriksiz kalacağını duyurdu.
Girne’de bazı bölgeler 7 saat elektriksiz kalacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo ve hat bakımı çalışması nedeniyle Alsancak, Karaoğlanoğlu ve Lapta bölgesinin büyük bir bölümünün 7 saat elektriksiz kalacağını duyurdu.

KIB-TEK Girne bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Alsancak Sahara Sitesi, Hasan Uzun Petrol Bölgesi, Merit  Park Hotel, Mountain View Hotel Bölgesi, Kaya Palazzo Hotel Bölgesi, Tempo Market Bölgesi, Karaoğlanoğlu  İlkokulu ve Karaoğlanoğlu Telefon Santrali Bölgesi, Karaoğlanoğlu Kervansaray Bölgesi, Merit Park Hotel Bölgesi, Girne Çevre Yolu Batı Bölümleri, Alsancak’ın Doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel Bölgesi, İncesu Köyü, Ilgaz Köyü ve su pompaları, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı Bölgesi, Alsancak Milli Park’ın Güneyi, Ada Otel ve Güneyi, Çevre Yolu Batısı Dağ Yönü, Alsancak Lemar ve Bölgesi, Merit Crystal Cove Hotel ve Çevresi, Karaoğlanoğlu Caddesi Batısı, Starling Market ve Deniz Kızı Hotel Bölgesi, Barehill Hotel, Çıkartma Plajı Batısı, Alsancak Sahil, 5. Alay ve Camelot Beach Club Bölgesi, Ak 2000 Sitesi, Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu Bölgesi, Alsancak Mezarlık Bölgesi, Alsancak Ankara Caddesi ve Atakara Market Civarı, Alsancak Belediyesi ve Bölgesi, Green Petrol Bölgesi, Alsancak Halk Plajı Bölgesi, Lapta Huzur evi ve Gençlik Kampı Bölgesi, Alsancak’ın bir kısmı, Milos Park Sitesi, Riverside Hotel Bölgesi, Andelip ve Kavanlar Siteleri ve Civarı, Alsancak Dağ Yönü (kısmen) ile Malatya Köyü, Alsancak Güney ve Güney Batı Bölümleri, Lapta’nın bir kısmı, Yavuzlar Lisesi ile Rose Garden Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Babil Bahçeleri Bölgesi ile Lapta Polis Karakolu Bölgesi, Merit Royal Hotel, Lapta Dağ Kısımları, Lapta Telefon Santrali’nin Dağ Yönü, Lapta Sağlık Ocağı Bölgesi, Başpınar Bölgesi, Lapita Hotel Bölgesi, Lapta’nın Batısı ve Batı Sahili, Sempati Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Mezarlığı Bölgesi, Santa Fe Siteleri Bölgesi, Simena Hotel Bölgesi ve Su Pompaları ve Başpınar’ın Doğu bölgesi.”

 

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