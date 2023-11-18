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Girne'de Kumarhane Kontrollerinde Yasaklı 7 Kişi Tespit Edildi: Hukuki İşlem Başlatıldı

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"Kumarhane Denetimlerinde Yasaklı 7 Şahıs Tespit Edildi: Girne Polisi İşlem Başlattı ve Soruşturma Devam Ediyor
Girne'de Kumarhane Kontrollerinde Yasaklı 7 Kişi Tespit Edildi: Hukuki İşlem Başlatıldı

Kumarhanelerde Yasaklı 7 Kişi Tespit Edildi: Girne Polisi Tarafından Yapılan Denetimlerde Ortaya Çıkan İhlaller İçin Hukuki Süreç Başladı"

Girne'nin gözde eğlence merkezlerinden biri olan iki kumarhanede, 17 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde, Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından kumarhane giriş ve bulunma yasağını ihlal eden toplam 7 kişi tespit edildi. Bu şahısların, yasalara aykırı bir şekilde kumarhanelere girmeleri ve bu mekanlarda bulunmaları, polis müdürlüğü tarafından sıkı bir denetim altına alınan kumarhane işletmelerinde ciddi bir ihlal olarak değerlendirildi

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