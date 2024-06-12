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Girne’de Ruhsatsız Müzik Yayını ve Alkollü İçki Satışı Yapılan Restorana Yasal İşlem

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Girne’de bir restoranda yapılan polis kontrolünde, yetkili makamdan izinsiz müzik yayını ve alkollü içki satışı yapıldığı tespit edildi. İşletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma sürüyor.
Girne’de Ruhsatsız Müzik Yayını ve Alkollü İçki Satışı Yapılan Restorana Yasal İşlem

Yetkili Makamdan İzinsiz Alkollü İçki Tasarrufu, Satışı ve Müzik Yayını Yapmak: Girne’de Bir Restorana Yasal İşlem

11.06.2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir restoranda, polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni olmadığı halde, ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, izinsiz olarak alkollü içki tasarruf edilip satışa sunulduğu belirlenmiştir. Bu durumun tespit edilmesi üzerine, bahse konu restoranın işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir. Polis, işletmecinin gerekli izinler olmadan faaliyet gösterdiği için cezai işlem uygulamış ve konu hakkında detaylı bir soruşturma başlatmıştır

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