Girne’de Uyuşturucu Operasyonu: Çok sayıda tutuklu

Girne’de gerçekleştirilen trafik denetlemeleri esnasında bir araç sürücüsünün hareketlerinden şüphelenen polis, şüphelinin kullandığı araçta arama gerçekleştirerek uyuşturucu madde tespit etti.

Konuyla ilgili polis basın subaylığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

18.06.2024 tarihinde, saat 01.45 sıralarında, Girne’de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan trafik denetimi sırasında kontrol amaçlı durdurulan bir aracın sürücüsü A.M.A.M.(E-21)’nin şüpheli hareketleri nedeniyle üzerinde yapılan aramada yaklaşık bir gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan aynı araçta yolcu olarak bulunan M.A.İ.M.(E-21), A.E.H.E. (E-19) ve A.E.Y.A.A.(E-25) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.