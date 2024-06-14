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Göçmenköy'de Sahtekar Falcıya Tutuklama

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Göçmenköy’de, S.T.G. isimli kadının sahte fal açma ve büyü bozma vaadiyle bir şahıstan 130,300 TL ve 1,000 Euro dolandırdığı tespit edildi; şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.
Göçmenköy'de Sahtekar Falcıya Tutuklama

Göçmenköy'de Sahtekar Falcı Operasyonu: S.T.G.'nin Dolandırıcılık Faaliyetleri Ortaya Çıkarıldı

Göçmenköy'de meydana gelen ve halk arasında büyük yankı uyandıran bir dolandırıcılık vakası, güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda gün yüzüne çıkarıldı. Eylül 2023 ile 2 Ocak 2024 tarihleri arasında, S.T.G. (K-43) isimli kadının, ikamet ettiği evde çeşitli dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

S.T.G., kendisini falcı ve büyü bozucu olarak tanıtarak, 500 TL karşılığında fal açma ve üzerindeki büyüyü bozma vaadinde bulunduğu bir şahıstan toplamda 130,300 TL ve 1,000 Euro para temin etti. Bu süreçte mağduru çeşitli manevi ve psikolojik manipülasyonlarla ikna eden S.T.G., sahtekarlıkla büyük miktarda para topladı. 

Şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

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