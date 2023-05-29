  • BIST 4.734,99
  • Altın 1252.635
  • Dolar 20.0514
  • Euro 21.5437
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor...

» »
Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın perşembe gününe kadar devam edeceğini, düşen sıcaklığın hafta sonu 4 derece yükseleceğini duyurdu.
Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor...

Meteoroloji Dairesi’nin 24 – 29 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli, cumartesi ve pazar günleri ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisinde olacak.

Hava, yarın  parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; perşembe günü ise az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Cumadan pazartesiye kadar olan peridotta havanın genellikle parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 27 – 30, cumartesi ve pazar günleri 31 - 34 derece dolaylarında olacak.

 

Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve batı yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava nasıl olacak?27 Mayıs 2023 Cumartesi 08:51
  • Hafta sonundan Çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor26 Mayıs 2023 Cuma 14:42
  • En Çok Yağış Nereye Düştü26 Mayıs 2023 Cuma 12:41
  • Hava Bugün Nasıl Olacak26 Mayıs 2023 Cuma 08:32
  • Mayıs’ın son günleri yağmurlu geçecek…25 Mayıs 2023 Perşembe 15:27
  • En Çok Yağış Nereye Düştü25 Mayıs 2023 Perşembe 12:15
  • Meteorolojiden Etna Yanardağı açıklaması: Kıbrıs'ı etkileyecek mi?24 Mayıs 2023 Çarşamba 13:45
  • En Çok Yağış Nereye Düştü24 Mayıs 2023 Çarşamba 13:13
  • Yağmurlu havanın bugün de etkili olması bekleniyor24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:01
  • Hava Bugün Nasıl Olacak24 Mayıs 2023 Çarşamba 08:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti