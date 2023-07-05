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Gönyeli SAM'da Basketbol Kursları Başlıyor

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Gönyeli SAM'da Basketbol Kursları Başlıyor
Gönyeli SAM'da Basketbol Kursları Başlıyor

Gönyeli Alayköy Belediyesi’ne bağlı Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde etkinlik ve kurslar devam ediyor. Merkezde yaz dönemi için 6-12 yaş ve 13-16 yaş çocuklara yönelik basketbol kursları başlatılıyor.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, 6-12 yaş ve 13-16 yaş grubu çocukların haftada 2 gün olmak üzere düzenlenecek basketbol kurslarıyla çocukların hem fiziksel gelişimlerini artırmak hem de yaş gruplarıyla sosyalleşmelerini amaçlıyor. 

Basketbol Eğitmeni Ahmet Gürel Alp önderliğinde başlayacak olan kurslar Pazartesi ve Perşembe günleri 17.30-18.30 (6-12 yaş) ve 18.30-19.30 (13-16 yaş) saatleri arasında Gönyeli İlkokulu basketbol salonunda gerçekleştirilecek.

Gönyeli SAM’a kayıt ve detaylı bilgi için 05338253255 nolu telefondan ulaşılabiliyor.

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