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Gönyeli'de Otobüs ve Araç Çarpıştı, Alkollü Sürücü Tutuklandı. Lefkoşa'da İkinci Kaza

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"Gönyeli'de Alkolün Rol Aldığı Trafik Kazası: Otobüs ve Araç Çarpıştı, Yaralı Yok; Lefkoşa'da İkinci Kaza, Direksiyon Hakimiyeti Kaybedilen Araçların Park Halindeki Araçlara Çarpmasıyla Sonuçlandı, Sürücüler Tutuklandı.
Gönyeli'de Otobüs ve Araç Çarpıştı, Alkollü Sürücü Tutuklandı. Lefkoşa'da İkinci Kaza

28.11.2023 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Gönyeli’de Yağmur Sokak üzerinde, Şaban
GÜRLER (E-63) park halinde bulunan yönetimindeki THN 306 plakalı otobüs ile dikkatsizce
hareket ederek sol şeride giriş yaptığı sırada, o esnada 232 miligram alkollü içki tesiri altında sol
şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Semih YİĞİT (E-33) yönetimindeki ZSZ 758
plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZSZ 758
plakalı araç sürücüsü Semih YİĞİT tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

28.11.2023 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Lefkoşa’da Üsküdar Sokak üzerinde,
Ataberk ÇAMUR (E-19) 103 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HC 183 plakalı
salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon
hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında park halinde bulunan PH 473
plakalı aracın ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan PH 473 plakalı
araç, arkasında park halinde bulunan VC 765 plakalı salon aracın ön kısmına da çarpmıştır. Kaza
sonucu yaralanan olmadı. HC 183 plakalı araç sürücüsü Atabek ÇAMUR tutuklanmış olup,
soruşturma devam etmektedir.

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