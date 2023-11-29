Gönyeli'de Otobüs ve Araç Çarpıştı, Alkollü Sürücü Tutuklandı. Lefkoşa'da İkinci Kaza

28.11.2023 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Gönyeli’de Yağmur Sokak üzerinde, Şaban

GÜRLER (E-63) park halinde bulunan yönetimindeki THN 306 plakalı otobüs ile dikkatsizce

hareket ederek sol şeride giriş yaptığı sırada, o esnada 232 miligram alkollü içki tesiri altında sol

şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Semih YİĞİT (E-33) yönetimindeki ZSZ 758

plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZSZ 758

plakalı araç sürücüsü Semih YİĞİT tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

28.11.2023 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Lefkoşa’da Üsküdar Sokak üzerinde,

Ataberk ÇAMUR (E-19) 103 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HC 183 plakalı

salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon

hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında park halinde bulunan PH 473

plakalı aracın ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan PH 473 plakalı

araç, arkasında park halinde bulunan VC 765 plakalı salon aracın ön kısmına da çarpmıştır. Kaza

sonucu yaralanan olmadı. HC 183 plakalı araç sürücüsü Atabek ÇAMUR tutuklanmış olup,

soruşturma devam etmektedir.