Gönyeli'de Uyuşturucu Operasyonu; 4 Tutuklu

06.10.2020 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gönyeli’de O.S.A.(E-28), I.O.N.(E-36) ve H.D.A.(K-36)’nin kalmakta oldukları ikametgahta Narkotik Ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır.

Akabinde mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma neticesinde meselede bağlantısı olduğu tespit edilen I.V.O.(E-27) Girne'de tespit edilerek polis tarafından üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ile birlikte mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.O.N.(E-27) tutuklanmış olup;soruşturma devam etmektedir.