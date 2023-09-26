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Gönyeli'de yüzlerce gümrüksüz besin desteği ürünü tespit edildi

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Bahse konu işyeri işletmecileri A.Ş.(E-29) ve S.Ö.Ş.(K-31) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Gönyeli'de yüzlerce gümrüksüz besin desteği ürünü tespit edildi

25.09.2023 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren sporcu besinleri satılan bir mağazada polis tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda toplam 462 adet besin desteği ürünü tespit edildi.

Bahse konu işyeri işletmecileri A.Ş.(E-29) ve S.Ö.Ş.(K-31) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eczanede polis tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş 1 paket ilaç tespit edildi. Bahse konu eczane işletmecisi T.K.(E-33) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

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