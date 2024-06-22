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Gümrüksüz 15 adet elektronik sigara: 1 kişi tutuklandı

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Girne'de gümrüksüz 15 adet elektronik sigara ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Gümrüksüz 15 adet elektronik sigara: 1 kişi tutuklandı

Girne’de, saat 23.15 sıralarında, faaliyet gösteren Ö.F.K.'ye (E-30) ait iş yerinde polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 15 adet elektronik sigara tespit edilerek emare olarak alındı.

 

 

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