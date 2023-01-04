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Gümrüksüz Mal Tasarrufu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Gümrüksüz Mal Tasarrufu

1.         03.01.2023 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa’da M.Ü.(E-57)’nün kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada; gümrüğe beyan edilmemiş 9 adet sığır kafası ve 116.85 kg sığır eti bulunarak emare olarak alınmıştır.

 

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2.         03.01.2023 tarihinde, saat 18:00 raddelerinde, Gazimağusa’da, E.İ.(E-22)’nin, tasarrufunda bulunan ithali yasak bir adet tek kullanımlık elektronik sigarayı başka bir şahsa satacağı esnada polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır.

Konu şahsın ikametgâhında yapılan aramada çeşitli markalarda 314 adet tek kullanımlık elektronik sigara daha bulunarak emare olarak alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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