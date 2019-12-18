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Gündüz “ Özelleştirmelerden korkulmamalı”

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Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, özelleştirmelerden korkulmaması gerektiğini vurguladı.
Gündüz “ Özelleştirmelerden korkulmamalı”

TV Güneş’e konuk olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Mağusa Limanı’nın konvansiyon liman olarak kalmasını, yapılacaksa başka bir limanın Kalecik tarafına yapılmasında bir sıkıntısı olmadığını kaydetti.

UP'den yapılan açıklamaya göre Gündüz, özelleştirmeler ile ilgili de konuşarak, özelleştirmeden korkmamak gerektiğini, Türkiye’de özelleştirmelerden sonra birçok kuruluşun iyi yerlere geldiğini belirtti.

Gündüz, “Mağusa Limanı zaten özel. Liman işçileri, kamyon tırlar, vinçler özel. Bize ne kaldı? Kılavuzluk, römorkaj ve denetim. Bu özelleştirme yaparken maddeler de önemli. İçindekileri de koruyacaksınız. Uluslararası denizciliğin kabul ettiği yasaları Meclis’ten onaylıyoruz. Sonra uygulanmaya başlanıyor. Özelleştirme yapılır, siz denetleme mekanizması olacaksınız. Kuralları siz koyacaksınız” dedi.

Seçim sisteminin değişmesi gerektiğine vurgu yapan Gündüz, “Aday olacaklar için de, vatandaş için de çok zor. Aday olacaklar tüm adayı gezmek zorunda. Vatandaş sandığa gidiyor, karma oy kullanacak, her ilçenin yarısı kadar olacak, bir denklem içine giriyor” ifadelerini kullandı.

Gündüz, mahkemelerde yargıçların 60, başsavcıların 65 yaşında emekli olduğunu hatırlatarak, bunun 65 ve 70 olması gerektiğini söyledi. Gündüz, liman işçilerinde de özelleştirme yapılana kadar emeklilik yaşının 68 olması önerisinde bulunduklarını ancak muhalefet ret oyu verdiği için hayata geçmediğini belirtti. Gündüz, şöyle devam etti:

“Mağusalı milletvekillerine sesleniyorum, Mağusamıza sahip çıkalım diyorlar, benim sahip çıktığım kadar sahip çıksınlar, bu yasaya karşı çıkmasınlar. Çünkü bu işlemler durursa Mağusa Limanı duracak. Zaten yetersiz kılavuz kaptan var, bir de liman işçileri ile yürütülen bu işler de durursa kaos yaşanacağını söylüyorum. Geçici madde ile tadil edip bütçeden sonra hayata geçirmek, kazanacağımız sürede bu özelleştirme sürecine girmek, ama bu sürece girerken orada çalışan 170 kişinin haklarına halel gelmeden hareket etmek için yola çıktık”

“DOĞRU BİR ADIM”

İnsansız Hava Aracının ülkeye gelmesini ve konuşlanmasını da değerlendiren Gündüz, bu adımın doğru olduğunu söyledi. “Bugün dünya böyle yönetiliyor” diyen Gündüz, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

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